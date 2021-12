¿Quién es Uchenna Kanu, la refuerzo nigeriana de Tigres Femenil?

El Apertura 2021 todavía no termina y aunque Tigres Femenil se perfila como amplio favorito para conseguir su tercer título consecutivo, el club ya planea el primer semestre de 2022. La hegemonía universitaria en la Liga MX Femenil parece extenderse y su plantel pinta para mantenerse espectacular con la incorporación de Uchenna Kanu.

Apenas horas después de la ida de cuartos de final contra Cruz Azul, la escuadra felina presentó a la atacante como su nueva jugadora. Originaria de Nigeria y con 24 años de edad, promete elevar la competencia con figuras como Katty Martínez y Stephany Mayor.

✨ Bienvenida @Ucheofficial27 a la casa de las Más Campeonas de México, la casa de las Amazonas, aquí los Incomparables nunca te dejarán de alentar 🐯#SiempreContigo 👊🏻#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/39fQEyBcSA

— Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) December 3, 2021

¿Quién es Uchenna Kanu y qué le puede aportar a Tigres?

Aunque podría parecer una etiqueta común entre los futbolistas de su país, Uchenna Kanu se caracteriza por su velocidad. La delantera cuenta con una potencia espectacular que la hace letal en los contragolpes y lo ha demostrado en diferentes categorías de selección.

Los primeros pasos de la nigeriana no se dieron en clubes, ya que es bien sabido que este aspecto recién toma fuerza en algunos países. Eso sí, con Nigeria asistió al Mundial Sub 20 de 2014 y al Mundial Sub 17 el mismo año. De hecho, en la categoría de menores de 17 años enfrentó y anotó contra la Selección Mexicana.

Desde 2016 y hasta 2018 desarrolló su carrera como futbolista en la Universidad de Southeastern; debutó a mediados de la temporada y registró 13 goles en sus primeros 10 partidos, incluido un ‘hat trick’ en el encuentro vs Ave Maria. Además, fue elegida Jugadora de la semana en tres ocasiones.

A nivel de clubes, fichó con el Linköpings FC de Suecia luego de su etapa como universitaria; ahí la atacante logró anotar 22 goles en 42 partidos y antes también tuvo un breve paso por el Sevilla y el Pensacola FC, equipo de Florida.

Uchenna Kanu se encuentra en México desde los últimos días de noviembre. De hecho estuvo presente en la semifinal de Liga MX entre Tigres y León, por lo que ya tuvo sus primeros acercamientos con los ‘Incomparables’. Kanu es la segunda extranjera en la historia del club, para el Apertura 2021 se presentó a la brasileña Stefany Ferrer.