UEFA abre investigación para sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus

El tema de la Superliga no está cerrado, no para todos, aunque el proyectó está moribundo y con 3 clubes aún sin salirse oficialmente del nuevo torneo, es por eso que la UEFA ha buscado la manera en que estos equipos (Real Madrid, Barcelona y Juventus) tengan una reprimenda por seguir con la idea.

La UEFA no está sola en el tema de “castigar” a estos 3 equipos, pues desde la Serie A y la Federación italiana de futbol, ya le anunciaron a la Juventus que si no hace oficial su salida de la Superliga, el próximo torneo no lo disputará en Italia.

#UEFA have officially started a disciplinary investigation against #RealMadrid, #Barça and #Juventus, the 3 remaining clubs of the #SuperLeague project. The war is ongoing…

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2021