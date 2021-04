La UEFA advierte a los jugadores que participen en la Superliga con dejarlos sin Mundial

Jugar una Copa del Mundo o el simple hecho de representar a un país como futbolista es uno de los grandes sueños que se tienen en la infancia y durante la carrera profesional y ante la naciente Superliga, UEFA tomó acciones en contra de los que participen dejándolos fuera de poder jugar un Mundial o ser convocado nuevamente.

La creación de la Superliga ha pegado hondo en el futbol mundial, pues no sólo están involucrados los equipos fundadores y los equipos que serán invitados, también están inmiscuidos los futbolistas que pertenecen a estos equipos y que fueron sentenciados por UEFA.

Aunque aún no existe alguna postura acerca de los jugadores, han sido sólo algunos los que se han pronunciado al respecto, la UEFA no tardó en demostrar que van en contra de la Superliga y ya puso cartas sobre el asunto y no les permitirá volver a jugar con selección a los que participen en este nuevo torneo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA fue tajante: “Los jugadores que participen en esta liga cerrada no podrán jugar con sus selecciones“, esto durante la reunión del Comité Ejecutivo, en el que también se anunció el nuevo formato para la Champions League.

A raíz de la creación de la Superliga, el mundo del futbol se ha posicionado en contra de este nuevo torneo y hasta Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido mencionó en un evento en Gluocestershire que: “Vamos a analizar todo lo que podamos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos de que esto no se lleve a cabo de la forma en que se propone actualmente“.

¿Qué acciones toma la Superliga?

Desde la dirigencia desde la Superliga y en una carta que fue enviada al presidente Gianni Infantino y a Aleksander Ceferin, los 12 clubes que forman la nueva competición se preocupan por las represalias que pueda tener tanto la FIFA como UEFA.

De acuerdo con la agencia AP, los 12 clubes organizadores en la carta menciona que ya han empezado a tomar acciones legales en contra de las restricciones que pueda poner FIFA, además de que han conseguido un aval de 4 mil millones de euros de financiamiento de una institución financiera, JP Morgan para ser más específicos.

“Su declaración formal, sin embargo, nos obliga a tomar medidas de protección para protegernos contra tal reacción adversa, que no solo pondría en peligro el compromiso de financiamiento bajo la subvención sino que, significativamente, sería ilegal“, se puede leer en la carta a la que tuvo acceso AP.