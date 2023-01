Tal parece que la palabra polémica está estrictamente ligada con Uruguay en los Mundiales. La eliminación de los charrúas en la fase de grupos de Qatar 2022 dio mucho de que hablar y no necesariamente por el mal resultado, sino por el relajito que se armó en el partido contra Ghana.

A pesar de la victoria de 2-0 en Al Janoub, la Selección de Uruguay quedó tercera en el Grupo H y con ello, eliminada del torneo. Así que en medio del enojo y la tristeza, se fueron con todo contra los árbitros por sus decisiones durante los 90 minutos.

Que si el penal marcado y los que no señalaron, la revisión en el VAR o incluso el resultado entre Portugal y Corea del Sur. Las cosas se pusieron bastante tensas con los uruguayos y eso no sorprendió, porque ya habían mostrado este temperamento y reacciones anteriormente; sin embargo, no pasaron desapercibidos ante la FIFA.

Getty Images

Los corajes de Uruguay saldrán costosos

El problema con Uruguay en su último partido de Qatar 2022 no solo fue en la cancha. Más allá de los reclamos al cuerpo arbitral en un encuentro muy polémico, esto se extendió después del silbatazo final, aún cuando Ghana no pudo reaccionar y también se marchó con las manos vacías.

Algunos se quedaron con la imagen de Luis Suárez entre lágrimas; sin embargo, otros aficionados pudieron tener otra perspectiva de las reacciones uruguayas. Todavía en las cámaras de transmisión, pudimos ver a Cavani, Muslera y otros futbolistas sobre el árbitro central, Daniel Siebert.

¿Y qué decir de la salida de Cavani hacia el vestidor de Uruguay? El atacante se desquitó con el VAR y tiró la pantalla en medio de un berrinchote. Así que casi 2 meses después, la FIFA dio a conocer las sanciones.

La Asociación Uruguaya de Futbol tendrá que cerrar parcialmente el estadio en su próximo partido organizado por la FIFA. Tiene que ser un partido de selección mayor y, por supuesto, varonil; además, pagará la multa de 50 mil francos suizos, que equivalen a más de 54 mil dólares.

Ahí tenemos que considerar que se castigó “el comportamiento discriminatorio de sus aficionados; así como de la conducta inadecuada, el comportamiento ofensivo e inadecuado y el incumplimiento de los principios de la deportividad de los miembros de su selección nacional“.

Por su parte, 4 futbolistas de Uruguay tendrán que cumplir partidos de suspensión (oficiales) y soltar una lanita.

Jugador Partidos de suspensión Multa económica José María Giménez 4 20 mil francos suizos

(21 mil 705 dólares) Fernando Muslera 4 20 mil francos suizos

(21 mil 705 dólares) Edinson Cavani 1 15 mil francos suizos

(16 mil 279 dólares) Diego Godín 1 15 mil francos suizos

(16 mil 279 dólares)

Getty Images