Lo que necesitas saber: Arabia sólo ha ganado dos partidos en la historia de las Copas del Mundo

¡Este Mundial ha estado lleno de sorpresas! Arabia Saudita empató 1-1 con Uruguay y no sólo nos recordó su debut en Qatar 2022, cuando dio la campanada y le ganó a la Argentina de Messi, sino que el resultado ha dejado mal parada a la Conmebol, pues ninguna de sus selecciones han ganado hasta ahora en la primera fase del Mundial.

Arabia Saudita, que ha participado en siete Mundiales, aguantó como pudo a la garra charrúa y quien diría que iba a cerrar la primera jornada de la fase de grupos como líder del Grupo H, en el cual también están España y Cabo Verde.

Arabia se adelantó en el marcador ante Uruguay / @FIFAWorldCup vía X

Goles: Uruguay solo rescató el empate ante Arabia

Arabia se adelantó con el gol del defensa árabe Abdulelah Al-Amri en el cierre del primer tiempo, tras cazar un rechace del portero Muslera, y en el complemento se dedicó a defender.

Uruguay exigió al portero árabe en más de siete ocasiones hasta que encontró el empate con Maximiliano Araujo.

Conmebol no ha ganado en el Mundial

Para este Mundial calificaron seis selecciones sudamericanas y ya vimos en acción a cuatro de ellas, y ninguna ha ganado… es más solo una pudo rescatar un empate.

Brasil empató 1-1 frente a Marruecos en el Grupo C

Foto: MexSport

Paraguay no metió ni las manos contra Estados Unidos y perdió 4-1 en el Grupo D

Ecuador cayó frente a Costa de Marfil 1-0, y todo por la maldición de la estatua de Rocky Balboa, en el Grupo E

Rocky Balboa fue vestido con playera de Ecuador

Uruguay empato 1-1 con Arabia Saudita, con todo y Marcelo Bielsa en la banca.

Quedan por jugar otros dos representantes de la Conmebol, que de hecho son las mejores cartas, Argentina y Colombia. La albiceleste juega este martes contra Argelia, mientras que Colombia debuta el miércoles en el Estadio Azteca contra Uzbekistán.