La vida sin Vela: LAFC rescató el empate ante el Houston Dynamo en su regreso a la MLS

Vaya que el LAFC va a extrañar a Carlos Vela en el torneo especial de la MLS. En su debut, el equipo de California apenas pudo empatar con el Houston Dynamo, más allá de que Bradley Wright-Phillips se estrenó como romperredes del club.

El equipo de Bob Bradley es uno de los que estará “bajo la lupa” en el regreso de la MLS. En las anteriores temporadas ha sido uno de los protagonistas con un futbolista, muy vistosos. El problema es que no contarán con su goleador.

El héroe para el Houston Dynamo y villano para el LAFC, fue Memo Rodríguez. A los 9 minutos del encuentro, tomó el balón fuera del área, fingió que iba a disparar pero terminó avanzando y disparó a primer poste para poner en ventaja a los de Tab Ramos.

💥 MEMO 💥@40_jrod tucks it in to put @HoustonDynamo up early! pic.twitter.com/rNJtgEG7j8

— Major League Soccer (@MLS) July 14, 2020