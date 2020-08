Este día estaría cumpliendo 42 años una de las máximas leyendas de la NBA. Este 23 de agosto es el cumpleaños de Kobe Bryant pero lamentablemente él ya no está con nosotros. Tras su trágica muerte en enero de este año, se decidió rendirle una serie de homenajes para honrar su memoria y este emotivo video narrado por Kendrick Lamar es uno de ellos.

Kobe Bryant falleció hace unos meses debido a un accidente de helicóptero, mismo donde no se encontraba solo pues una de sus hijas lo acompañaba además de otros pasajeros. La noticia fue muy fuerte, un golpe duro pero su memoria y enseñanzas siempre estarán con nosotros.

Este día, donde cumpliría 42 años, la marca Nike decidió rendirle un merecido homenaje a Kobe Bryant y es que lanzó un video donde se adopta la mentalidad de ‘Black Mamba’, pues siempre tuvo la idea de ‘se mejor’.

Este video incluye algunos de los mejores momentos de Kobe Bryant además de algunas partes de atletas entrenando, escenas de las protestas por la muerte de George Floyd entre otras escenas.

Nike celebrates Kobe Bryan’t birthday with new ad narrated by Kendrick Lamar: https://t.co/mpsbHanCtj#MambaForever 💜💛pic.twitter.com/7sUb33uDF8

— Complex (@Complex) August 23, 2020