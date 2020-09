¡Kareem Hunt a una mano! Estas son las mejores jugadas de la Semana 3 de la NFL

La Semana 3 de la NFL (acá te dejamos los horarios) sigue su curso pero el domingo de emparrillados nos ha deleitado la pupila con varias jugadas que hay que revivir una y otra vez.

Ocho partidos en simultáneo a las 12:00 pm y cinco en conjunto a partir de las 15:25. Eso sin contar el Sunday Night Football que comienza a las 19:15 horas y el Monday Night que nunca decepciona. Por eso acá te vamos a dejar las mejores jugadas de la Semana 3 de la NFL.

Justin Jefferson vs Titans

Justin Jefferson de apenas 21 años, fue el elegido por los Minnesota Vikings para suplir la baja de Steffon Diggs, quien se fue a los Buffalo Bills. En el partido ante los Titans, en donde buscaban su primera victoria, demostró que la apuesta fue la correcta con un touchdown de 75 yardas.

.@JJettas2 is putting on a SHOW today. His first career TD goes for 71 yards! 📺: #TENvsMIN on CBS

Kareem Hunt vs Washington

En los Cleveland Browns pueden estar tranquilos. La Semana 3 de la NFL fue la muestra de que tienen un ataque terrestre imparable. No sólo es Nick Chubb, sino también Kareem Hunt quien se olvidó de los acarreos para hacer una recepción a una mano que quedará para la posteridad.

Joe Burrow vs Eagles

Las sensaciones que deja Joe Burrow se confirma semana a semana. Ahora en la Semana 3 de la NFL Estuvo cerca de guiar la primer victoria de la temporada para los Bengals, pero también demostró la elusividad que tiene para quitarse la carga y además terminar completando un pase.

Kyle Rudolph vs Titans

Los Titans y los Vikings dieron un espectáculo en la Semana 3 de la NFL. Muchos puntos y jugadas inolvidables como la de Kyle Rudolph. El veterano ala cerrada de Minnesota hizo una recepción a una mano que valió seis puntos para su equipo.

Robert Woods vs Bills

Otro partido que fue digno de espectáculo en la Semana 3 de la NFL, fue el de los Rams frente a los Bills. Robert Woods se mandó una tremenda anotación tras recibir y quitarse a más de un rival para terminar en la zona de anotación.

Allen Robinson vs Falcons

Los Falcons siempre son espectáculo por las historias increíbles que escribe su defensa o sus equipos especiales. Ahora cuando iban ganando por 16 puntos a los Bears, Allen Robinson escribió otra de esas historias difíciles de creer con una increíble recepción en la que se quitó dos tacleos.

Russel Wilson vs Cowboys

La defensa de los Cowboys ha sido un dolor de cabeza y no dejó de serlo en la Semana 3 de la NFL. Se metieron a la cancha de los Seattle Seahawks y Russell Wilson los vacunó con un pase de más de 40 yardas para Tyler Lockett, en una trayectoria espectacular.