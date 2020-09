El Gran Premio de Italia no sólo quedará marcado por haber sido una carrera llena de hechos insólitos y poco habituales, sino que el gran ganador merece un reconocimiento aparte. Pierre Gasly se subió a lo más alto del podio pro primera vez en su carrera y su reacción no tiene precio y es que recién cruzó la bandera a cuadros, no podía creer que enserio él haya sido el ganador. El video lo vale todo.

Los favoritos del día sin duda alguna eran los pilotos de Mercedes pero luego de una sanción a Lewis Hamilton y el que Valtteri Bottas no pudiera reponerse de la desventaja, la victoria se quedó en manos de la escudería Alpha Tauri.

La épica celebración de Pierre Gasly

El cierre del Gran Premio de Italia fue monumental y es que en la última vuelta sólo dos pilotos estaban peleando la cima del podio: Pierre Gasly y Carlos Sainz.

El francés hizo un cierre perfecto y es que pasó muy bien las curvas, le cerró los espacios a Sainz, nunca bajó la velocidad ni cayó en un exceso de confianza, por lo que cuando cruzó la bandera a cuadros, su reacción fue de euforia total.

“Oh my God! What did we just do? Did we win the f*** race?! We did it again! (Oh por Dios. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Ganamos la maldita carrera? ¡Lo hicimos!)“, comentó Gasly a su equipo.

Two of F1’s young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆 What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Pierre Gasly se reunió con su equipo y juntos brincaron y se abrazaron tras conquistar el Gran Premio de Italia, pues ninguno se imaginaba que podrían conseguir algo así y menos en una plaza como la de Monza.

“Honestamente es increíble. No estoy seguro, me estoy dando cuenta de lo que acaba de pasar. Fue una carrera muy loca. He pasado por mucho en apenas 18 meses: mi primer podio el año pasado y ahora ganar el GP de Monza. No tengo palabras, este equipo ha hecho mucho por mí, Ellos me dieron mi primera oportunidad en F1, ellos me dieron mi primer podio y mi primera victoria, no puedo agradecerles por tanto“, dijo Gasly a los medios luego de ganar.

😭🤟 El podio más dulce para Pierre Gasly y Alpha Tauri en el Gran Premio de Italia #F1xFOX (@F1)pic.twitter.com/1d8XG0Czwp — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 6, 2020

Finalmente y para cerrar el día, Gasly se quedó sentado en el podio junto a su trofeo de ganador y parecía reflexionar sobre lo que acababa de lograr, regalándonos una de las mejores postales que haya dentro de la Fórmula 1.