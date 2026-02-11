Lo que necesitas saber: El Manchester United de Michael Carrick se mantiene invicto con cuatro victorias y un empate.

¿Han visto al fan del Manchester United que prometió no cortarse el cabello hasta que el equipo gane cinco partidos consecutivos? Bueno, aunque es muy popular entre fanáticos y el resto de clubes, Wayne Rooney, leyenda de los ‘Red Devils’ ya está harto de él, que digo harto, hartísimo.

Dice que no es posible que el buen rendimiento que ha conseguido Michael Carrick con el equipo gire en torno a una persona que se niega a cortarse el cabello, es simplemente ridículo.

Como si el paso invicto de Carrick al frente del equipo fuera menos importante que el corte cabello.

Fotografía @WayneRooney vía X

Wayne Rooney cansado de Frank Ilett

El tema de Frank Ilett, alías ‘The United Strand’, y su cabello, ya cansó a Wayne Rooney. Dijo que si pudiera “Lo enviaría al otro lado del país; me está volviendo loco” en el podcast ‘No Tippy Tappy Football’.

Pero la cosa no se detuvo ahí, criticó ampliamente toda la atención que Frank y su reto han recibido de parte de toda la liga y los aficionados.

“Ahí es donde han llevado esto las redes sociales: todo gira en torno a un tipo que se corta el pelo si el Manchester United gana un partido de fútbol“.

Para ser justos con Frank, eligió hacer el reto cuando el Manchester United no tenía ni siquiera tres victorias consecutivas, digamos que fue un reflejo de la falta de resultados en la cancha.

Captura de pantalla vía theunitedstrand Instagram

Se volverá irrelevante cuando lleguen las cinco victorias

Eso sí, Wayne Rooney advirtió que el furor de Frank y su cabello terminarán cuando el Manchester United consiga su quinta victoria consecutiva, entonces se volverá alguien irrelevante.

“Estamos hablando de Carrick y del United intentando ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que estaría devastado si el United ganara el quinto partido, porque de repente es irrelevante“.

También hay que ser justos con Wayne. Desde hace mucho tiempo el Manchester United no tenía un rendimiento así de bueno. Sin embargo, conforme más se acercaban al quinto juego, el tema más ‘importante’ era ver si llegaba o no el corte de cabello de Frank. Algo que sin duda le resto cierta importancia al paso invicto que mantiene el equipo liderado por Carrick, con cuatro victorias y un empate.

Partido Resultado Fecha Manchester United vs Manchester City 2-0 17 de enero de 2026 Arsenal vs Manchester United 2-3 25 de enero de 2026 Manchester United vs Fulham 3-2 1 febrero de 2026 Manchester United vs Tottenham 2-0 7 febrero 2026 West Ham vs Manchester United 1-1 10 de febrero 2026

Más allá de Frank, lo realmente importante es que el Manchester United recupere el nivel que desde hace varias temporadas perdió, atrapado en resultados mediocres y malas gestiones.