Wimbledon tendrá aforo del 100% y Wembley del 75% para finales de tenis y Eurocopa

Inglaterra tendrá días importantes y activos en materia deportiva y las mejores noticias para los aficionados británicos son los permisos del gobierno para incrementar el aforo en los inmuebles a pesar del aumento en las cifras de contagio desde el mes de junio y de entrada Wimbledon tendrá permiso para duplicar su aforo, de modo que podrá operar al 100%.

Estas son buenas noticias para el Grand Slam británico que salió del calendario en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, y para el 2021 comenzó con una capacidad del 50 por ciento respecto al aforo total de sus dos principales arenas, la cancha central y la cancha número uno.

Una vez vistos los resultados con el 50 por ciento del aforo, el gobierno británico autorizó incrementar la capacidad al 100 por ciento a partir de las rondas de los Cuartos de Final, que se pondrán en marcha a partir del martes 6 de julio en la rama femenil y desde el miércoles 7 de julio en la rama varonil.

Esto significa que en la cancha centra tendrán acceso casi 15 mil personas, mientras que la cancha uno podrá albergar poco más de 12 mil 300 aficionados.

“Luego de la exitosa puesta en escena de la primera semana, según lo acordado con el Programa de Investigación de Eventos del Gobierno y en consulta con nuestra Autoridad Local en Merton, la AELTC se complace en confirmar que la Central y la Cancha No.1 contarán con un 100% de público para los cuartos de final, con la cancha central también al 100% para semifinales y finales”, anunciaron los organizadores.

