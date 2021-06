Casi dos mil personas se contagiaron de COVID en Escocia en medio de la Eurocopa

Igual no fue un sorpresón —tal vez ya estaba dentro de los escenarios a considerar cuando se dio luz verde a la Eurocopa—, pero esta cifra es de considerar: casi dos mil personas han resultado positivo a COVID-19 en Escocia y sus casos están relacionados con este torneo europeo de fut.

La información la dio a conocer —este miércoles 30 de junio— la Public Health Scotland, al explicar que estos casos sucedieron entre el 11 y 28 de junio y… que están relacionados con gente que se lanzó a los partidos de la Eurocopa 2020.

Es decir, los contagios estuvieron a todo lo que daba en este periodo, justo cuando los y las asistentes eran positivo a COVID-19, no sabían de su estado y comenzó la cadena de contagios de coronavirus.

Ya de manera precisa, las autoridades sanitarias de Escocia hablan de mil 1991 casos de 32 mil 539 escoceses y escocesas que asistieron a los partidos o uno que otro evento relacionados con la Eurocopa.

Y los lugares identificados o más bien, que están relacionados con estos casos han sido los estadios de Hampden Park y la fan zone en Glasgow así como Wembley, en Londres —donde se supone se jugará la final europea, aunque aún no se sabe si darán chance de que haya público o no.

Las cadenas también pudieron crecer en las reuniones informales, clubes, pubs e incluso en los mismos domicilios.

Y eso no es todo, las estadísticas del informe de la Public Health Scotland indican que mil 294 personas —casi dos tercios de los casos— reconocieron que se lanzaron a Londres por la Eurocopa. De ese grupo, 397 asistieron al partido entre Inglaterra y Escocia, celebrado el 18 de junio en el mero mero Wembley.

Ahora lo que sigue es esperar la decisión de la UEFA, que tiene la última palabra para definir cómo se jugarán las semifinales y la final de la Euro… Hasta el momento, hay expectativa acerca de la posibilidad de que la gente entre a los estadios y la otra duda es si Wembley es el lugar ideal para realizar la final.

Our most recent #COVID19 weekly report is now live:

▶️https://t.co/mjk6pHiST1 pic.twitter.com/MpemBLIGNq

— Public Health Scotland (@P_H_S_Official) June 30, 2021