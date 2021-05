WWE anuncia el evento SummerSlam para el 21 de agosto

Uno de los 4 eventos más importantes de la WWE se lleva a cabo año con año en el verano, se trata de SummerSlam y con el regreso de la gente a un tour de varias fechas que incluyen estos pago por evento, vamos conociendo más sobre cómo va a estar toda la organización.

El primer anuncio sobre SummerSlam que hizo la WWE fue el de la fecha, confirmó en su sitio web que el 21 de agosto será la fecha del evento más importante de la lucha libre en verano.

The Biggest Event of the Summer returns Saturday, August 21!

Check out the latest info on @SummerSlam and additional summer tour dates: https://t.co/RDVF26vFY1 pic.twitter.com/To0VEWZNLa

