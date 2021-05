Afición podrá regresar a las arenas de WWE a partir del 16 de julio

Las cosas en el mundo del deporte parecen que regresan a la normalidad y es un alivio, podemos ver en los estadios de futbol el regreso de la afición y ahora también los fanáticos tendrán la posibilidad de ver a los luchadores de WWE en vivo y a todo color.

Después de una larga espera y en la que sólo se tuvo una probadita del regreso de la gente en Wrestlemania 37, ya podremos ver de nuevo a los fanáticos en las arenas apoyando y también abucheando a las superestrellas de la WWE.

Julio a septiembre, serán las fechas en las que WWE hará una gira de 25 eventos en diferentes ciudades a lo largo del territorio de Estados Unidos. Esta gira preparada por la empresa más importante de lucha libre, también contará con eventos pago por evento como Money in the Bank.

WWE Live Events are back! A 25-city tour, including #WWERaw, #SmackDown and #MITB kicks off on July 16. https://t.co/52qKC9iRcV pic.twitter.com/4EAriULXqC

— WWE (@WWE) May 21, 2021