Dentro del producto llamado WWE, había ciertos eventos que toda la gente esperaba con ansias año con año, ese era King of the Ring, un torneo que coronaba a un luchador y le daba una oportunidad por el campeonato máximo de la empresa.

Por mucho tiempo, King of the Ring sirvió para la WWE como una oportunidad de darle un “push” (que es ser estelarista en los shows) a nuevos luchadores que comenzaban a despuntar en la empresa o para coronar algunas carreras que merecían un galardón dentro de la empresa.

Gracias a este torneo, la WWE tuvo la oportunidad de crear a dos de las super estrellas más grandes en la historia, pues al ganar el torneo, despuntaron hasta no detenerse, de hecho, uno de ellos podríamos decir que salvo a Vince McMahon de perder la contienda de los “Monday Night” contra WCW como Stone Cold.

El torneo es básicamente una serie de contiendas de eliminación directa entre luchadores y al final, dos de juegan la posibilidad de ser el nuevo King of the Ring y luchar por el campeonato Universal máximo de la marca.

Todos los campeones de King of the Ring

El torneo inició en 1985 y aunque no se ha celebrado distante todos los años hasta este 2021, sí hemos tenido algunos buenos campeones destacados. En total 21 luchadores han sido King of the Ring, incluso algunos hasta algunos han repetido como ganadores.

Aún se desconocen los participantes y el King of the Ring comenzará el 8 de octubre, además, será un torneo bastante largo hasta coronar un nuevo Rey del Ring en WWE.

Ganadores del Torneo KOTR

1985 – Don Muraco

1986 – Harley Race

1987 – ‘Macho Man’ Randy Savage

1988 – Ted DiBiase

1989 – Tito Santana

1991 y 1993- Bret Hart

1994 – Owen Hart

1995 – Mabel

1996 – Stone Cold Steve Austin

1997 – Triple H

1998 – Ken Shamrock

1999 – Billy Gunn

2000 – Kurt Angle

2001 – Edge

Edge 2002 – Brock Lesnar

2006 – Booker T

2008 – William Regal

2010 – Sheamus

2015 – Bad News Barrett

2019 – Baron Corbin

2021 – Xavier Woods

2024 – Gunther

WWE también creó un torneo femenil, llamado Queen of the Ring

Las mujeres están tomando por asalto a la WWE desde hace varios años, no es una casualidad que hayan tenido un Royal Rumble y un par de eventos de Wrestlemania, que han estado entre los mejores de la historia de la empresa, aquí te contamos sobre cuatro luchadoras en especial.

El crecimiento de la lucha libre femenil en WWE sigue viento en popa y el torneo llamado “Queens Crown” fue el primero para la empresa, pero duró poco es nombre y finalmente se cambió a Queen of the Ring.

Solo dos mujeres conquistaron dicho hito, primero fue Zelina Vega en un evento en Arabia Saudita y Nia Jax es la más reciente ganadora del certamen.

