Aunque en menor medida que Pierre Gasly, Yuki Tsunoda sueña con llegar a Red Bull, como cualquier otro piloto que llega a AlphaTauri, por lo cual aseguró que la renovación de Checo Pérez no lo hizo muy feliz, aunque también aceptó que en este momento Red Bull no es su objetivo.

Tsunoda es uno de los pilotos egresados de la academia de Red Bull y recibió su oportunidad para llegar a la Fórmula 1 en 2021, pero termina contrato al final de la actual temporada, por lo que antes de pensar en llegar al primer equipo, debe asegurar su lugar en AlphaTauri para la próxima temporada.

Tsunoda también sueña con el asiento de Checo

El japonés ha asegurado que ha sido aconsejado más por Checo que por Pierre Gasly, su coequipero, y reconoció que el mexicano ha tenido un buen rendimiento y merecía la renovación, aunque la idea de esperar su turno al menos hasta 2025, no lo hace muy feliz.

“Realmente me estoy enfocando en lo que tengo que hacer ahora pero, al mismo tiempo, creo que Checo se merecía su contrato extendido y ese asiento. No diría que estoy feliz. Red Bull es mi desafío”, indicó el nipón.

Tsunoda, con mejor rendimiento que Gasly

Ahora mismo, el futuro de Tsunoda en Fórmula 1 depende de dos cosas, la primera es la decisión de Gasly, quien pidió al equipo la opción de rescindir contrato en caso de que llegue una oferta para la siguiente temporada, posiblemente de McLaren.

El otro factor es su propio rendimiento, y en ese sentido el japonés ha obtenido mejores resultados que Gasly. Tsunoda suma 11 puntos, mientras que el francés ha hecho seis unidades.

“Estoy feliz donde estoy ahora. Ni siquiera pensé en otro equipo, ni siquiera pensé mucho en Red Bull. Todavía no he escuchado mucho sobre el próximo año. Solo me estoy enfocando en lo que tengo que hacer ahora, que es sumar tanto como sea posible”, comentó, de acuerdo con Racingnews.

En dado caso que Tsunoda no renueve o Gasly se vaya, las puetas de AlphaTauri se podrían abrir para Juri Vips y Liam Lawson, los pilotos más avanzados de la academia.