Lo que necesitas saber: Yuki Tsunoda ha sido vinculado con Aston Martin a partir de 2026, con la llegada de Honda

Yuki Tsunoda salvó la chamba y renovó contrato con AlphaTauri de cara a la temporada 2024, pese al bajo rendimiento del equipo en general, por lo cual cumplirá su cuarto año dentro de la organización de Red Bull, en medio de rumores que lo llevan hacia Aston Martin para la temporada 2026.

Honda firmó un acuerdo con Aston Martin para convertirse en el proveedor de unidades de potencia a partir del 2026, año en el que entran en vigor las nuevas regulaciones, y se ha dicho que la firma japonesa presionaría para llevar a Yuki al equipo, situación que por el momento no le hace mucha gracia a Yuki, y es que el objetivo del japonés es llagar a Red Bull.

Yuki evita a Aston Martin

Antes de pensar en el 2026, Yuki quiere centrarse en terminar el 2023 y hacer un buen 2024, pues se antoja difícil que Checo Pérez pueda firmar un nuevo contrato para 2025, lo cual dejaría libre un asiento en Red Bull y Yuki desea ese lugar. Sin embargo, el piloto japonés teme que las especulaciones con Aston Martin le cierren las puertas.

Yuki Tsunoda renovó contrato con AlphaTauri

“No quiero que Red Bull malinterprete que me estoy centrando en Aston Martin. Estoy con AlphaTauri y he estado con Red Bull desde que tenía 18 años, así que sólo me estoy concentrando en rendir para Red Bull y no para Aston Martin“, contó a racingnews.

Yuki apunta al lugar de Checo en Red Bull

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, Daniel Ricciardo no sería la opción para sustituir a Checo Pérez o a Max Verstappen en caso de que alguno de ellos tuviera que perderse alguna carrera, sino que está establecido que el piloto suplente en Red Bull para este año es Yuki, y para 2024 será Liam Lawson.

Yuki Tsunoda suma tres puntos / AlphaTauri

“Ojalá realmente consideren seriamente mi futuro. Si me desempeño bien como piloto, espero que se fijen en mí. Si no lo hago, lo entiendo. Pero si soy capaz de mostrar un buen desempeño, me gustaría tener un poco más de atención”, mencionó Yuki Tsunoda.

