Checo Pérez se encuentra en la crisis más profunda desde que llegó a Red Bull. Desde el Gran Premio de Mónaco ha sufrido no solo para subir al podio, sino para meterse en la Q3 durante las sesiones de calificación y además de ser superado ampliamente por Max Verstappen en la clasificación de pilotos, ha perdido terreno importante en la lucha por el subcampeonato ante Lewis Hamilton, quien de hecho podría superarlo en Estados Unidos, donde se corre con formato sprint.

¿Qué pasa con Checo? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos y en el intento por despejar la pregunta se han creado teorías que van desde el aspecto técnico del RB19 hasta teorías de conspiración contra el piloto mexicano, y para despejar esta situación charlamos largo y tendido con el mero mero de Fórmula 1 en México, Luis Manuel ‘Chacho’ López, quien nos explicó que el mal momento del mexicano tiene que ver con aspectos técnicos del auto, por lo cual el piloto tapatío se fue casi corriendo a la fábrica en Milton Keynes para trabajar en el simulador, donde el equipo fácilmente desembolsó unos 800 mil dólares.

¿Qué pasa con Checo Pérez? ¿Por qué ha dejado de rifar en Red Bull?

“Lo de Checo Pérez es un problema técnico con este coche en especial. La ventana de diseño que ofrece este coche para ajustarlo y se haga fácil a tu estilo, se fue estrechando. Me parece que a la hora de estar tratando de llegar a esos ajustes Checo y todo su equipo, no han acabado de calibrar. Y también, como siempre ha sucedido en Red Bull, el coche que diseña Adrian Newey es un coche que está diseñado con la filosofía de Adrian Newey.

Si tú te vas un poquito atrás, Max Verstappen aprendió a manejar coches de Fórmula 1 con la misma filosofía de Adrian Newey porque el primer coche que manejó Max fue un Toro Rosso, diseñado por Newey. Entonces Max Verstappen ha tenido esa evolución como para poder adaptar su estilo, hacer que su estilo pueda crecer y hacer crecer el coche

El caso de Checo es diferente porque Checo ha trabajado con diferentes tipos de autos y tiene un estilo muy particular, es un estilo de kartista y como Checo hay otros tantos pilotos que han tenido ese tipo de problemas para adaptarse a los diferentes cambios que tiene un coche de Fórmula 1 particularmente de los que diseña Newey”.

¿Qué hay sobre la conspiración de Red Bull contra Checo?

A lo largo de a temporada 2023, en diversos espacios, periodísticos y no periodísticos, se ha hablado sobre el hecho de que a Checo le han puesto el pie en Red Bull con indicaciones desde el team radio, estrategias diferentes a las de Verstappen, sin embargo, ‘Chacho’ nos contó que estas teorías no tienen fundamento y es que en el simple hecho de que Checo haya optado por ir al simulador después del Gran Premio de Qatar, habla de un apoyo que va más allá de lo moral, pues esto implica una inversión que raya el millón de dólares.

“Mucha gente obviamente habla del complot contra Checo, de que los autos son diferentes, de que no lo quieren porque es mexicano, todo este tipo de cosas que son teorías conspirativas, pero ¿cuál podría ser el incentivo que tendría Red Bull para perjudicar a su propio piloto? No lo hay, por eso yo estoy seguro que el problema es técnico.

“El otro día que lo pude entrevistar me dijo que es eso, el tema técnico particularmente con este coche que es muy complejo, realmente no ha podido desenmascarar todo lo que hay técnicamente con esa ventana tan finita de la puesta a punto, sobre todo en la clasificación.

“Checo al acabar la carrera de Qatar, dijo ‘mañana me voy a la fábrica a Milton Keynes y voy a estar en el simulador’. El equipo no tiene realmente por qué hacer eso porque muchas veces la gente se imagina que el simulador es que ponen a Checo en la sala de la fábrica de Red Bull y le montan una tele con una playstation y ahí es el simulador. No, el simulador de Red Bull es un cuarto donde trabajan 14 personas, donde hay 40 computadoras y donde hay una cantidad de datos y de análisis tremendos, donde se ve la telemetría del coche exactamente con todas las condiciones simuladas de cada pista, de cada parte del coche, qué se monta y no se monta, lo que se puede cambiar adelante y atrás y es un trabajo brutal, es un trabajo que cuesta mucha lana.

“Yo creo que fácilmente Checo se va a echar ahí unos 800 mil dólares de aquí a que viene la carrera de Austin, eso es lo que costaría el simulador porque hay 14 ingenieros ¿Cuánto sale cada hora de ingeniero promedio? Entonces Red Bull no está boicoteando a Checo, al contrario, Red Bull está diciendo, órale, ahí va tienes que chambearle en esto, tienes que sacar conclusiones porque lo que les conviene a los equipos de carreras, ya no hablemos de Red Bull, ponlo del otro lado, ponlo en Mercedes, lo que le conviene a Mercedes es que Hamilton ande duro y que Russell ande también muy duro”.

“Aquí el negocio de Red Bull es ganar y ganar lo más posible. Yo espero que funcione todo este trabajo de las simulaciones que van a hacer, porque tienen que encontrar ese nivel de puesta a punto que ya perdió otra vez, y que llegue a Austin, ahora sí que así no con el cuchillo entre los dientes, a sacarse la espina”, nos compartió.

La situación de Checo ya preocupa en Red Bull

Red Bull ya conquistó el campeonato de pilotos con Max Verstappen, además del campeonato de constructores, el cual le da al equipo un premio económico de más de 100 millones de dólares, por lo cual ahora sí la atención está centrada en Checo, quien entre los Grandes Premios de Singapur, Japón y Qatar solo sumó cinco puntos.

En ese número de carreras, el mexicano ha sumado el mismo número de puntos que de sanciones, por lo cual ‘Chacho’ cree que habrá una llamada de atención y de hecho, Helmut Marko ya hizo referencias a que a Checo le caería bien un cambio de equipo y en ese sentido se tendrá que ver el rendimiento del mexicano tanto en Austin como en el Gran Premio de México.

“Después de la carrera en Qatar, creo que ahora sí es preocupante la situación porque Checo ha tenido una caída, no en el desempeño, sino en cuanto a la productividad, que eso es lo más le apura a los equipos de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en las últimas tres carreras solamente logró sumar cinco puntos, y eso ya prende todas las alarmas, porque Checo normalmente había sido un piloto muy regular en cuanto a que podría no calificar bien, pero al final te sumaba 10 puntos, ocho puntos.

“Verstappen consistentemente te está dando 25, 26, 25, 26 puntos, 18, 25, 25, 26 puntos y cuando tú marcas tan poco obviamente crecen las alarmas. Yo creo que sí le van a meter por ahí algún ultimátum a Checo Pérez, sí va a tener que levantar bastante el nivel“.

¿Qué tiene qué hacer de cara al Gran Premio de México?

Muchos de los problemas de Checo en esta temporada en particular tienen que ver con su rendimiento en las sesiones de calificación. En Italia, por ejemplo, largó quinto y terminó en el segundo lugar, mientras que en Singapur y Qatar, quedó fuera de la Q3 y apenas rescató puntos en la carrera tras largar en la parte media-baja de la parrilla, donde radica la mala suerte.

“Desde mi punto de vista lo que tiene que hacer es enfocarse técnicamente en calificar mejor, porque mucho de lo que ha pasado es porque está calificando atrás y quedas en riesgo de que te choquen o de que tengas un contacto que no puedes solucionar y eso complica todas las carreras”.

“Ahí es en donde se tiene que enfocar a Checo, tratar de arrancar bien en Austin, entre los cuatro o cinco primeros, arrancar en el Gran Premio en México entre los tres primeros y con eso vas a ver que Checo hace carrera. Ahora, la gente dice, ‘bueno pues tiene el mejor coche del mundo, tiene el mejor equipo del mundo, es apretar un botón prácticamente y ya se hacen solitas las cosas, no, desgraciadamente no“

“Estamos viendo en este caso de Checo Pérez una teoría que hemos tenido muchos desde hace muchos años, desde que Ayrton Senna, que decían, oye pues es que tienen el mejor coche Ayrton Senna y Alain Prost sólo tienen que acelerar y se acabó, pero lo que siempre pasa en Fórmula 1 es que el mejor coche siempre es el más rápido y es el más difícil de manejar y cada carrera lo tienes que hacer más y más rápido, entonces esa es la parte dura y es la parte donde sí siento que Checo técnicamente ha tenido problemas que no ha podido resolver“

¿Alguien puede sustituir a Checo en Red Bull?

La llamada de atención por parte de Helmut Marko y el hecho de que proponga llevar a Checo a otro auto puede que suene a que el mexicano tiene los días contados en Red Bull, sin embargo, el narrador y analista de Fórmula 1 en Fox Sports considera que no hay otro piloto que pueda descifrar el comportamiento del RB19 como el tapatío.

“A Checo no se le olvida manejar, sigue siendo un gran piloto, sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo, de hecho creo que Red Bull, pretextos para despedirlo los ha tenido, pero no lo han despedido porque no hay otro mejor que poner en su lugar

“Si pones ahorita a Daniel Ricciardo está un año atrás contra Checo porque Checo ha seguido una secuencia, entonces Daniel tendría que adaptarse a eso, si pones a Liam Lawson que es el más joven, pues también se va a tener que actualizar a lo que ya avanzó Checo en el desarrollo de ese coche, y si pones a Yuki Tsunoda, lo mismo, es un piloto que ya lleva mucho tiempo, pero que tal vez no es tan bueno para cuidar los neumáticos como Checo, es mucho más rápido tal vez que Checo a una sola vuelta, pero le faltan otras características que ahorita sí reúne Checo, yo creo que ni Checo es tan malo como dicen y las situaciones tampoco en Red Bull son tan malas como todo el mundo la está poniendo”, indicó.

