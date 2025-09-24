Lo que necesito saber: Zayu' tiene forma de un felino, tal vez un jaguar, animal representativo de la cultura maya.

Estamos por conocer a las mascotas oficiales del Mundial 2026. Y decimos ‘estamos’ por que hasta ahora solo sabemos que habrá una por cada país sede, sus nombres y sus posiciones de juego.

Canadá tiene a ‘Maple’ el portero, Estados Unidos ‘reparte el queso’ con ‘Clutch’ en el mediocampo y México tienen a ‘Zayu’, el delantero estrella del juego. Pero ¿Qué significan sus nombres? Acá te contamos.

Fotografía FIFA

‘Maple’, ‘Clutch’ y ‘Zayu’; las mascotas del Mundial 2026

La FIFA reveló los nombres de las mascotas del Mundial 2026, y aunque no podemos verlas con claridad, sí nos damos una idea de lo que puede ser cada una. Por ejemplo, ‘Zayu’ tiene forma de un felino, tal vez un jaguar, animal representativo de la cultura maya.

¿Qué significa ‘Zayu’? Hasta ahora no está claro de donde proviene el nombre, en maya, otomi y náhuatl no encontramos una palabra similar. Varios medios manejan que hace referencia a ‘joven’ en náhuatl. Sin embargo, los términos en náhuatl para referirse a un joven en hombre es, telpokatl y en caso de una mujer ichpochtli. Por lo que habrá que esperar para conocer el significado de su nombre.

En el caso de Canadá no hay tanto misterio, claramente ‘Maple’ hace referencia a la tradicional hoja de maple que aparece en la bandera de aquel país. Tiene forma de león o tal vez un castor.

Las mascota de Estados Unidos recibió el nombre de ‘Clutch’ y aunque es un término que relacionamos con los autos, puede tratarse de un significado más relacionado a mundo gamer. Donde se le llama ‘clutch’ a una jugada decisiva que le da la victoria a un equipo o jugador en un momento crítico del juego.

Podría ser una águila, animal característico del país estadounidense.

Canadá: Maple, portero, N° 1

Estados Unidos: Clutch, mediocampista, N°10

México: Zayu, delantero, N° 9

Hasta ahora todo sigue siendo un misterio, será cuestión de algunos días para conocer realmente la identidad de estás tres mascotas.