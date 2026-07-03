Lo que necesitas saber:
Checo Pérez largará desde el cajón 19
Lewis Hamilton se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña con Ferrari, que luce fuerte y se confirma fuerte en este punto de la temporada, así que podría cumplir uno de sus grandes sueños, que es ganar en casa, en Siverstone, vestido de rojo.
Kimi Antonelli acompañará a Hamilton en la primera fila de salida, mientras que Max Verstappen saldrá desde el tercer cajón, mientras que George Russell se perdió un poco y saldrá desde el quinto puesto.
¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de la sprint?
Checo Pérez volvió a mostrar progresión con Cadillac y se quedó a dos décimas de entrar a la SQ2, sin embargo el mexicano largará desde la posición 19, delante de Valtteri Bottas y de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.
La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
Así quedó la parrilla de salida para la carrera sprint
|Pos
|Piloto
|Escudería
|1
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|George Russell
|Mercedes
|6
|Lado Norris
|McLaren
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|Pierre Gasly
|Alpine
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|Alex Albon
|Williams
|17
|Ollie Bearman
|Haas
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|19
|Checo Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin