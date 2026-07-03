Lo que necesitas saber: Checo Pérez largará desde el cajón 19

Lewis Hamilton se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña con Ferrari, que luce fuerte y se confirma fuerte en este punto de la temporada, así que podría cumplir uno de sus grandes sueños, que es ganar en casa, en Siverstone, vestido de rojo.

Kimi Antonelli acompañará a Hamilton en la primera fila de salida, mientras que Max Verstappen saldrá desde el tercer cajón, mientras que George Russell se perdió un poco y saldrá desde el quinto puesto.

Hamilton largará desde la pole

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de la sprint?

Checo Pérez volvió a mostrar progresión con Cadillac y se quedó a dos décimas de entrar a la SQ2, sin embargo el mexicano largará desde la posición 19, delante de Valtteri Bottas y de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Checo Pérez con Valtteri Bottas / Cadillac F1

Así quedó la parrilla de salida para la carrera sprint