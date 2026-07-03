Lo que necesitas saber:

Checo Pérez largará desde el cajón 19

Lewis Hamilton se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña con Ferrari, que luce fuerte y se confirma fuerte en este punto de la temporada, así que podría cumplir uno de sus grandes sueños, que es ganar en casa, en Siverstone, vestido de rojo. 

Kimi Antonelli acompañará a Hamilton en la primera fila de salida, mientras que Max Verstappen saldrá desde el tercer cajón, mientras que George Russell se perdió un poco y saldrá desde el quinto puesto. 

Hamilton largará desde la pole
Hamilton largará desde la pole

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de la sprint?

Checo Pérez volvió a mostrar progresión con Cadillac y se quedó a dos décimas de entrar a la SQ2, sin embargo el mexicano largará desde la posición 19, delante de Valtteri Bottas y de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Checo Pérez con Valtteri Bottas
Checo Pérez con Valtteri Bottas / Cadillac F1

Así quedó la parrilla de salida para la carrera sprint

PosPilotoEscudería
1Lewis HamiltonFerrari
2Kimi AntonelliMercedes
3Max VerstappenRed Bull
4Charles LeclercFerrari
5George RussellMercedes
6Lado NorrisMcLaren
7Oscar PiastriMcLaren
8Isack HadjarRed Bull
9Liam LawsonRacing Bulls
10Arvid LindbladRacing Bulls
11Pierre GaslyAlpine
12Gabriel BortoletoAudi
13Nico HulkenbergAudi
14Franco ColapintoAlpine
15Carlos SainzWilliams
16Alex AlbonWilliams
17Ollie BearmanHaas
18Esteban OconHaas
19Checo PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Fernando AlonsoAston Martin
22Lance StrollAston Martin

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