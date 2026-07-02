Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Gran Bretaña se corre el domingo 5 de de julio a las 8:00 hrs.

Además del México vs Inglaterra del Mundial 2026, este fin de semana también tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña con todo y la cuarta sprint de la temporada.

¿Lo mejor de todo? Tendremos el regreso de la carrera de Legos, sí esa que emociona a los pilotos y que desató el caos en Miami 2025 ¿Se acuerdan?

Acá les dejamos los horarios de todo el fin de semana para que vayan organizando su agenda, porque desde la mañana hasta la noche habrá mucha actividad deportiva. Nuestro querido Checo Pérez tendrá que ver la carrera desde Inglaterra.

¿A qué hora es el Gran Premio de Gran Bretaña?

El fin de semana en Silverstone empieza el viernes 3 de julio con la única práctica libre que es a las 5:30 hrs. Ese mismo día, pero a las 9:30 hrs, se corre la qualy de la sprint a las 9:30 hrs.

Ojo acá, el sábado 4 de julio toca madrugar para ver la sprint race a las 5:00 hrs. Esperemos que todos los pilotos puedan llegar con sus autos intactos para la qualy a las 9:00 hrs.

Por último, pero no menos importante, el Gran Premio de Gran Bretaña es el domingo 5 de julio a las 8:00 hrs. Veremos sí ese fin de semana es el bueno y Checo Pérez puede sumar sus primeros puntos con Cadillac.

Y ya se la saben, la transmisión de la carrera va por Sky Sports y por F1TV.

Fotografía Fotografía @Cadillac_F1 vía X

Horarios Gran Premio de Gran Bretaña

Sesión Día Hora Transmisión Práctica libre 1 Viernes 3 de julio 5:30 hrs Sky Sports

F1TV Sprint qualy Viernes 3 de julio 9:30 hrs Sky Sports

F1TV Sprint Sábado 4 de julio 5:00 hrs Sky Sports

F1TV Qualy Sábado 4 de julio 9:00 hrs Sky Sports

F1TV Carrera Domingo 5 de julio 8:00 hrs Sky Sports

F1TV *Horarios tiempo de México

Fotografía @F1 vía X

Kimi Antonelli llega a la carrera como líder del Campeonato de Pilotos con 171 puntos, 40 de ventaja sobre George Russell, que intentará hacer de todo para ganar en casa. Aunque no será el único local que buscará la victoria, Lewis Hamilton también hará todo por conseguir su segunda victoria con Ferrari y Silvestone pinta como el mejor escenario para hacerlo.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 171 2 G. Russell Mercedes 131 3. L. Hamilton Ferrari 125 4 O. Piastri McLaren 80 5 L. Norris McLaren 79 6 C. Leclerc Ferrari 79 7 M. Verstappen Red Bull 73 8 I. Hadjar Red Bull 42 9 P. Gasly Alpine 41 10 L. Lawson Racing Bulls 30 11 O. Bearman Haas 18 12 F. Colapinto Alpine 16 13 A. Lindblad Racing Bulls 14 14 C. Sainz Williams 6 15 A. Albon Williams 5 16 E. Ocon Haas 3 17 G. Bortoleto Audi 2 18 F. Alonso Aston Martin 1 19 S. Pérez Cadillac 0 20 N. Hulkenberg Audi 0 21 V. Bottas Cadillac 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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Ya veremos que sorpresas nos trae la carrera en tierras inglesas.