Lo que necesitas saber: Checo Pérez fue subcampeón de Fórmula 1 en 2023

Quien espere podios y triunfos de Checo Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1 tal vez se lleve una enorme decepción, pues las expectativas del equipo estadounidense apuntan hacia un objetivo más modesto en su año de debut.

Checo Pérez aseguró que ganar podios y ganar carreras no es algo realista, pues hay que recordar que Cadillac es un equipo nuevo, que parte desde cero, y si bien se espera que el auto tenga un desarrollo agresivo a lo largo del año, pero tiene una gran desventaja con equipos que han competido en el Gran Circo desde hace décadas.

Checo en el shakedown de Cadillac

Ganar carreras con Cadillac no sería realista: Checo Pérez

Checo Pérez dio una entrevista en CNN, donde fue cuestionado sobre las posibilidades de volver a lo más alto del podio en su regreso a Fórmula 1, y el mexicano fue cauteloso con esas expectativas.

“Creo que no sería realista en este momento. No para este año. Pero nunca se sabe, tenemos que asegurarnos de progresar rápido. Y quién sabe en el futuro cercano”, dijo el piloto mexicano,

El equipo más joven en la actual parrilla es Haas, que debutó en Fórmula 1, en la temporada 2016, y hasta ahora no cuenta con podios ni triunfos. Audi no podría ser catalogado como un equipo nuevo como tal, pues adoptó la estructura de un equipo que ya existía, Sauber.

Checo Pérez Cadillac 2026 / FB Cadillac F1

Checo Pérez: Cadillac será el equipo favorito de mi continente

Aunque cuenta con una base en Inglaterra, Cadillac es un equipo estadounidense que quiere mantener esa identidad, sin embargo ha ganado muchos fans latinos con la llegada de Checo Pérez, quien aseguró que la nueva escudería se convertirá en el equipo favorito de todo el continente americano, no solo en México.

“Obviamente soy 100% mexicano pero también estoy manejando para un equipo estadounidense. Es un gran honor y privilegio representar a todo el continente y creo que Cadillac será el equipo favorito al menos en mi continente”, indicó.

Checo Pérez reiteró en esta entrevista que la última etapa en Red Bull fue complicada, pero una vez que dejó al equipo austriaco se dio cuenta de que era lo mejor que le podía pasar, dadas las circunstancias en la que se vio envuelta la escudería con las salidas de pilares como Helmut Marko y Christian Horner.

Checo Pérez Red Bull / Mexsport

“Los últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles, para cualquier ser humano. Me preguntaba muchas cosas y en ese momento pensé que yo era el problema. Intenté todo pero no funcionó. A veces, sí pensé que yo era el problema, pero después, una vez que me fui, me di cuenta inmediatamente que fue lo mejor que me pudo haber pasado”, mencionó.

A la vez, Checo indicó que en su periodo fuera de la Fórmula 1 no extrañó ni las sesiones de fotos ni las entrevistas.