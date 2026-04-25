Lo que necesitas saber: Adrían correrá en la Serie D Jackie Stewart (limitada a autos con modelos de F1 entre 1966 y 1972).

Adrián Fernández participará en el Gran Premio Histórico de Mónaco 2026 y lo hará a bordo del BRM P153/05 que pertenecía al legendario Pedro Rodríguez, el mismo auto con el que corrió ocho grandes premios durante sus años en la Fórmula 1. En pocas palabras, historia pura.

Después de muchos años, fue necesario restaurar el chasis y el motor para que estuviera listo para volver a correr, ahora bajo la conducción de Adrián, quien participará en la Serie D Jackie Stewart (limitada a autos con modelos de F1 entre 1966 y 1972).

Y para que no te pierdas la carrera, acá te dejamos fechas y la transmisión de toda la actividad en Mónaco.

BRM #P153/05 de Pedro Rodríguez, Fotografía cortesía

¿Dónde ver el Gran Premio Histórico de Mónaco?

El Gran Premio Histórico de Mónaco se corre el domingo 26 de abril a las 3:15 hrs, tiempo de México, y lo mejor de todo es que podrán seguir la transmisión en el canal de YouTube del Automobile Club de Mónaco.

Además de la carrera, también tendrán toda la actividad del fin de semana: las prácticas libres y, claro, la qualy. Por acá les dejamos los horarios; lo único ‘malo’ es que, por la diferencia horaria entre México y Mónaco, toca madrugar.

Práctica Libre: viernes 24 de abril a las 2:45 hrs

Qualy: Sábado 25 de abril, 2:45 hrs

Carrera: Domingo 26 de abril, 3:15 hrs

Carrera Fecha y hora Transmisión Gran Premio Histórico de Mónaco Domingo, 26 de abril

3:15 hrs YouTube de Automobile Club de Monaco

Parrilla de salida del Gran Premio Histórico de Mónaco

Adrián Fernández saldrá séptimo en el Gran Premio Histórico de Mónaco. Desde ahí buscará llegar hasta los primeros lugares y honrar la memoria del gran Pedro Rodríguez como a él le gustaría, corriendo y ganando.

Acá va la parrilla de salida con todo y los autos que veremos en la pista.

N° Piloto Auto 1° Michael Lyons Surtees TS9 1971 2° Matthew Wrigley March 721G 1972 3° Ewen Sergison Surtees TS9B 1971 4° Philipp Buhofer Brabham BT33 1970 5° Katsuaki Kubota Lotus 72 1971 6° Jean Alesi Ferrari 312 1969 7° Adrián Fernández BRM P153 1970 8° Franco Meiners Ferrari 312B3 1972 9° Mister John of B Matra MS120C 1972 10° David Shaw Eifelland 21 1972 11° Andy Wills BRM P153 1971 12° Roald Goethe McLaren M19A 1971 13° Nicolas Matile Matra MS120B 1971 14° Evgeny Kireev Politoys FX3 197 15° Bruno Ferrari March 701 1970 16° Mark Harrison McLaren M19A 1971 17° Andrea Burani Ferrari 312 1969

“Volver a Mónaco con un auto que forma parte de la historia del automovilismo mexicano es algo muy especial para mí. El BRM que manejó Pedro Rodríguez representa una época única de F1 y un legado que merece ser recordado en la pista“. Dijo Adrián Fernández.

Imagen acm.mc

“Hoy tenemos la oportunidad de presentarnos en Mónaco con un coche que ha sido restaurado cuidadosamente para competir. Mi objetivo es honrar esa historia y compartirla con los aficionados”.

Así que, antes del regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami, tenemos este fin de semana para disfrutar del Gran Premio Histórico de Mónaco con la presencia de Adrián Fernández y la historia de Pedro Rodríguez.