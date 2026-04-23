Lo que necesitas saber: Además de la F1, la Fórmula 2 también tendrá actividad en Miami, para reponer una de las dos carreras canceladas a inicios de la temporada.

La FIA anunció que las primeras prácticas libres del Gran Premio de Miami del 2026 se extenderán de 60 a 90 minutos. La idea es darles a los equipos más tiempo para practicar, tomando en cuenta que ese fin de semana también se corre la sprint.

Con todos los cambios en el reglamento, una hora parecía ‘insuficiente’ para que pilotos e ingenieros recabaran la información necesaria durante el fin de semana, más si solo contaban con una práctica.

Todavía no sabemos si la FIA implementará este cambio en el resto de las sprints de la temporada 2026 o solo lo harán en Miami.

Captura de pantalla

Cambios en el Gran Premio de Miami

Además de extender la duración de las primeras y únicas prácticas libres del Gran Premio de Miami, la FIA también confirmó que el resto de sesiones programadas antes de las prácticas se van adelantar 30 minutos, para que les de tiempo a todos de correr.

Y es que además de la F1, la Fórmula 2 también tendrá actividad en Miami, para reponer una de las dos carreras canceladas a inicios de la temporada 2026 en Bahréin y Arabia Saudita.

“Tras consulta con todas las partes interesadas, se ha acordado que la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de Miami se extenderá a 90 minutos. Como resultado, la sesión se llevará a cabo ahora de 12:00 a 13:30 hora local. Todas las demás sesiones en pista programadas antes de la FP1 también se adelantarán 30 minutos“.

“Esta decisión se ha tomado en reconocimiento a la brecha desde el último Gran Premio, los ajustes regulatorios y técnicos anunciados recientemente, y el hecho de que, como el Gran Premio de Miami se desarrolla bajo el formato Sprint, que reduce la cantidad de tiempo de práctica disponible a lo largo del fin de semana“.

Fotografía @f1miami vía X

¿Cómo queda el fin de semana en Miami?

El fin de semana del Gran Premio de Miami quedaría de la siguiente forma: El viernes 1 de mayo se corre la primera práctica libre y la sprint shootout; después, el sábado 2, toca el turno de la sprint race y la qualy.

Y el plato fuerte, es decir, la carrera será el domingo 3 de mayo a las 14:00 hrs.

Sesión Duración / Vueltas Fecha Hora Práctica Libre 1 90 minutos Viernes 1 de mayo 10:00 hrs Sprint shootout 30 minutos Viernes 1 de mayo 14:30 hrs Sprint race 19 vueltas Sábado 2 de mayo 10:00 hrs Qualy 45 minutos Sábado 2 de mayo 14:00 hrs Gran Premio 57 vueltas Domingo 3 de mayo 14:00 hrs *Horarios tiempo de México

Veremos si este cambio aplica para el resto de las sprints o solo en Miami.