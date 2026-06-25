Overview:
Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Austria como líder del Campeonato de Pilotos con 156 puntos.
Llegó la hora del Gran Premio de Austria; además del Mundial, también tendremos carrera de Fórmula 1, un gran fin de semana para estar vivos. Kimi Antonelli llega con la misión de sumar puntos y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.
Mientras que Lewis Hamilton y Ferrari harán todo lo posible para conseguir otra victoria. Nuestro querido Checo Pérez buscará colarse a la Q2 por primera vez con Cadillac y sumar su primer punto.
Y ojo, Max Verstappen tendrá algunas mejoras para la carrera de casa de Red Bull, aunque no ha tenido la mejor temporada, no podemos descartarlo.
¿A qué hora es el Gran Premio de Austria?
Vamos a lo importante. El Gran Premio de Austria se corre el domingo 28 de junio a las 7:00 hrs, tiempo de México. No tendremos que madrugar taaaanto, pero por si las dudas, pongan su alarma.
Y ya se la saben, la transmisión de la carrera va por Sky Sports y por F1TV.
|Sesión
|Día
|Hora
|Transmisión
|Práctica libre 1
|Viernes 26 de junio
|5:30 hrs
|Sky Sports
F1TV
|Práctica libre 2
|Viernes 26 de junio
|9:00 hrs
|Sky Sports
F1TV
|Práctica libre 3
|Sábado 27 de junio
|4:30 hrs
|Sky Sports
F1TV
|Qualy
|Sábado 27 de junio
|8:00 hrs
|Sky Sports
F1TV
|Carrera
|Domingo 28 de junio
|7:00 hrs
|Sky Sports
F1TV
La qualy de Austria será el sábado 27 de junio a las 8:00 hrs, veremos si nuestro querido Checo Pérez puede avanzar por primera vez hasta la Q2 con su Cadillac. En los últimos fines de semana se ha quedado cerca de conseguirlo.
Antonelli va por la revancha en Austria
Kimi Antonelli no pudo sumar ni un solo punto en el Gran Premio de Barcelona. Tuvo que abandonar la carrera por una falla en su auto a pocas vueltas del final y, aunque se mantiene líder del Campeonato de Pilotos, Lewis Hamilton está a tan solo 41 puntos de distancia.
Clasificación de pilotos 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|K. Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|L. Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|G. Russell
|Mercedes
|106
|4
|C. Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|L. Norris
|McLaren
|73
|6
|O. Piastri
|McLaren
|68
|7
|M. Verstappen
|Red Bull
|55
|8
|P. Gasly
|Alpine
|41
|9
|I. Hadjar
|Red Bull
|34
|10
|L. Lawson
|Racing Bulls
|26
|11
|F. Colapinto
|Alpine
|19
|12
|O. Bearman
|Haas
|18
|13
|A. Lindblad
|Racing Bulls
|12
|14
|C. Sainz
|Williams
|6
|15
|A. Albon
|Williams
|5
|16
|E. Ocon
|Haas
|3
|17
|G. Bortoleto
|Audi
|2
|18
|F. Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|S. Pérez
|Cadillac
|0
|20
|N. Hulkenberg
|Audi
|0
|21
|V. Bottas
|Cadillac
|0
|22
|L. Stroll
|Aston Martin
|0
Antonelli está obligado a sumar puntos en Austria si no quiere ver cómo disminuye su ventaja y la oportunidad de convertirse en campeón de la Fórmula 1. Es verdad, a la temporada todavía le restan muchas carreras, pero entre menos puntos deje escapar el italiano, más probabilidades tendrá de ganar.
Ah, y por si tienen la duda, ningún partido del Mundial 2026 se empalma con la actividad del Gran Premio de Austria.
Los partidos del viernes 26 de junio, día de prácticas en Austria.
- Noruega vs Francia: 13:00 hrs
- Senegal vs Irak: 13:00 hrs
- Cabo Verde vs Arabia Saudita: 18:00 hrs
- España vs Uruguay: 18:00 hrs
- Nueva Zelanda vs Bélgica: 21:00 hrs
- Egipto vs Irán: 21:00 hrs
Partidos del sábado 27 de junio, día de qualy en Austria.
- Panamá vs Inglaterra: 15:00 hrs
- Croacia vs Ghana: 15:00 hrs
- Colombia vs Portugal: 17:30 hrs
- RD Congo vs Uzbekistán: 17:30 hrs
- Argelia vs Austria: 20:00 hrs
- Jordania vs Argentina: 20:00 hrs
Partido del domingo 28 de junio, día del Gran Premio de Austria
- Sudáfrica vs Canadá: 13:00 hrs
Partido de 16vos de final
Ahora sí, pueden organizar sus horarios deportivos para el fin de semana. Empiezan el día con la Fórmula 1 y lo cierran con el Mundial.