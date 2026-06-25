Overview: Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Austria como líder del Campeonato de Pilotos con 156 puntos.

Llegó la hora del Gran Premio de Austria; además del Mundial, también tendremos carrera de Fórmula 1, un gran fin de semana para estar vivos. Kimi Antonelli llega con la misión de sumar puntos y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

Mientras que Lewis Hamilton y Ferrari harán todo lo posible para conseguir otra victoria. Nuestro querido Checo Pérez buscará colarse a la Q2 por primera vez con Cadillac y sumar su primer punto.

Y ojo, Max Verstappen tendrá algunas mejoras para la carrera de casa de Red Bull, aunque no ha tenido la mejor temporada, no podemos descartarlo.

Fotografía @F1 vía X

¿A qué hora es el Gran Premio de Austria?

Vamos a lo importante. El Gran Premio de Austria se corre el domingo 28 de junio a las 7:00 hrs, tiempo de México. No tendremos que madrugar taaaanto, pero por si las dudas, pongan su alarma.

Y ya se la saben, la transmisión de la carrera va por Sky Sports y por F1TV.

Sesión Día Hora Transmisión Práctica libre 1 Viernes 26 de junio 5:30 hrs Sky Sports

F1TV Práctica libre 2 Viernes 26 de junio 9:00 hrs Sky Sports

F1TV Práctica libre 3 Sábado 27 de junio 4:30 hrs Sky Sports

F1TV Qualy Sábado 27 de junio 8:00 hrs Sky Sports

F1TV Carrera Domingo 28 de junio 7:00 hrs Sky Sports

F1TV

La qualy de Austria será el sábado 27 de junio a las 8:00 hrs, veremos si nuestro querido Checo Pérez puede avanzar por primera vez hasta la Q2 con su Cadillac. En los últimos fines de semana se ha quedado cerca de conseguirlo.

Antonelli va por la revancha en Austria

Kimi Antonelli no pudo sumar ni un solo punto en el Gran Premio de Barcelona. Tuvo que abandonar la carrera por una falla en su auto a pocas vueltas del final y, aunque se mantiene líder del Campeonato de Pilotos, Lewis Hamilton está a tan solo 41 puntos de distancia.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 156 2 L. Hamilton Ferrari 115 3 G. Russell Mercedes 106 4 C. Leclerc Ferrari 75 5 L. Norris McLaren 73 6 O. Piastri McLaren 68 7 M. Verstappen Red Bull 55 8 P. Gasly Alpine 41 9 I. Hadjar Red Bull 34 10 L. Lawson Racing Bulls 26 11 F. Colapinto Alpine 19 12 O. Bearman Haas 18 13 A. Lindblad Racing Bulls 12 14 C. Sainz Williams 6 15 A. Albon Williams 5 16 E. Ocon Haas 3 17 G. Bortoleto Audi 2 18 F. Alonso Aston Martin 1 19 S. Pérez Cadillac 0 20 N. Hulkenberg Audi 0 21 V. Bottas Cadillac 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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Antonelli está obligado a sumar puntos en Austria si no quiere ver cómo disminuye su ventaja y la oportunidad de convertirse en campeón de la Fórmula 1. Es verdad, a la temporada todavía le restan muchas carreras, pero entre menos puntos deje escapar el italiano, más probabilidades tendrá de ganar.

Fotografía @MercedesAMGF1 vía X

Ah, y por si tienen la duda, ningún partido del Mundial 2026 se empalma con la actividad del Gran Premio de Austria.

Los partidos del viernes 26 de junio, día de prácticas en Austria.

Noruega vs Francia: 13:00 hrs

Senegal vs Irak: 13:00 hrs

Cabo Verde vs Arabia Saudita: 18:00 hrs

España vs Uruguay: 18:00 hrs

Nueva Zelanda vs Bélgica: 21:00 hrs

Egipto vs Irán: 21:00 hrs

Partidos del sábado 27 de junio, día de qualy en Austria.

Panamá vs Inglaterra: 15:00 hrs

Croacia vs Ghana: 15:00 hrs

Colombia vs Portugal: 17:30 hrs

RD Congo vs Uzbekistán: 17:30 hrs

Argelia vs Austria: 20:00 hrs

Jordania vs Argentina: 20:00 hrs

Partido del domingo 28 de junio, día del Gran Premio de Austria

Sudáfrica vs Canadá: 13:00 hrs

Partido de 16vos de final

Ahora sí, pueden organizar sus horarios deportivos para el fin de semana. Empiezan el día con la Fórmula 1 y lo cierran con el Mundial.