Lo que necesitas saber: Checo registra un par de abandonos en Austria, el primero en el 2016 con Force India y el segundo en el 2022 con Red Bull.

Este fin de semana, además del Mundial, tendremos el Gran Premio de Austria, tres días llenos de emociones y estrategias, en donde Checo Pérez buscará sumar el primer punto de Cadillac en la Fórmula 1 y Kimi Antonelli, extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

Vayan poniendo su alarma; la carrera es el domingo 28 de junio a las 7:00 hrs (tiempo de México). Ese mismo día inician los 16vos de final del Mundial 2026 con el duelo entre Canadá vs Sudáfrica, por si quieren alargar el plan de domingo deportivo.

Fotografía @mexicogp vía X

El mejor resultado de Checo en Austria

En el 2023, Checo firmó su mejor participación en casa de Red Bull. No solo subió al podio por primera vez en 10 participaciones, también se lució con una remontada del 15 al 3 lugar.

Por si fuera poco, se quedó con el segundo lugar en la Sprint Race de aquel año, con todo y que estuvo enfermo previo a la carrera. Tuvo un fin de semana redondo.

El rendimiento del RB19 era arrollador, tanto así que le tomó solo 15 vueltas llegar a zona de podio.

Fotografía @SChecoPerez vía X

Hasta antes de ese podio, lo mejor que había conseguido era un sexto lugar en tres ocasiones. La primera, por allá del 2014 con Force India; la segunda, en el 2020 con Racing Point, y un año después, en su primera temporada con Red Bull, igualó su mejor marca.

Checo Pérez y Max Verstappen, GP Austria 2021 / Fotografía @redbullracing

El peor resultado de Checo en Austria

En el 2021, ya con Red Bull, Sergio Pérez celebró sus 200 Grandes Premios con un agridulce sexto lugar, porque pudo terminar en la quinta posición, pero fue sancionado con cinco segundos en un par de ocasiones por sacar de la pista a Charles Leclerc, resultado que le costó caer un puesto, aunque tampoco hizo gran diferencia.

Fotografía @Cadillac_F1 vía X

Aunque su peor participación fue en el 2022. Un choque contra George Russell en la décima vuelta lo mandó directito a la grava. Los daños en el RB18 fueron tantos que tuvo que ir a pits a cambiar su alerón delantero, pero el cambio no fue suficiente para mantenerse en la pista y tuvo que abandonar la carrera.

¿Y qué tal le ha ido a Checo en las Sprint?

En la Sprint del 2022, el ‘Viejo Sabroso’ se quedó en el quinto lugar, un resultado aceptable luego de que arrancó en el décimo tercer sito. La historia cambio en el 2023, cuando se quedó con el segundo puesto, solo detrás de Max Verstappen.

Los números de Checo Pérez en Austria

En las once participaciones de Checo en Austria, solo en el 2023 ha podido llegar al podio. El Red Bull Ring no es un circuito fácil, sobre todo por los límites de pista, afortunadamente en 8 ocasiones el tapatío ha terminado en zona de puntos.

Y solo ha tenido que abandonar la carrera en un par de ocasiones. La primera en el 2016, cuando aún estaba con Force India, la segunda, en el 2022 con Red Bull.

Temporada Escudería Resultado 2014 Force India 6° lugar 2015 Force India 9° lugar 2016 Force India DNF 2017 Force India 7° lugar 2018 Force India 7° lugar 2019 Racing Point 11° lugar 2020 Racing Point 6° lugar 2021 Red Bull 6° lugar 2022 Red Bull DNF 2023 Red Bull 3° lugar 2024 Red Bull 7° lugar 2025 Sin equipo –

Checo Pérez GP de Mónaco

Nuestro Chequito volverá a la que fue su casa durante los años que estuvo en Red Bull; sin embargo, esta vez estará lejos de la pelea por el podio. Su misión con Cadillac es clara: terminar la carrera con el choque entero e intentar sumar el primer punto del equipo. Veremos si puede lograrlo.