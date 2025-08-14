Lo que necesitas saber: En diciembre del 2024, Cadillac anunció a Greame Lowdon como jefe de equipo.

Ahora sí, Red Bull eliminó a Christian Horner de su registro de empleados y eso lo deja oficialmente desempleado. Aunque su despido se anunció desde el 9 de julio del 2025, aún había que resolver algunos temas burocráticos.

Por ejemplo, Horner aún aparecía como responsable cuatro puestos diferentes dentro de la organización. Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains y Red Bull Powertrains 2026.

Sin embargo, tras la actualización, ya tiene el camino libre para buscar un nuevo puesto dentro la Fórmula 1. En Ferrari se le cerró la puerta, porqué ya se renovó el contrato de Fred Vasseur, pero se dice que Cadillac podría estar interesado en hacerse de sus servicios ¿Qué pensará Checo Pérez al respecto?

Checo Pérez, Drive to Survive

Christian Horner eliminado del registro de Red Bull

Horner estuvo durante 20 años en Red Bull, era responsable de muchas cosas dentro de la organización, por lo que ‘sacarlo’ no fue un proceso rápido.

Por ejemplo, tras el anuncio de su salida de la F1, Stefan Salzer tuvo que ser añadido como director de los cuatro puestos que aún tenía Christian, mientras se realizaba todo el papeleo. Este movimiento nos deja claro que, ambas partes llegaron a un acuerdo final para separar sus caminos de forma definitiva.

Y ahora la pregunta del millón es ¿Qué sigue para Christian Horner en la F1? Bueno, se dice y se cuenta que Cadillac ya le echó el ojo para la próxima temporada. Es decir, solo estaría desempleado medio año.

Cadillac será unirá a la Fórmula 1

¿Christian Horner a Cadillac?

Ahora que Christian Horner quedó fuera de Red Bull, se ha dicho que su próximo destino es Cadillac como Team Principal, lo que significaría un reencuentro con Checo Pérez, quien pinta para ser piloto del equipo. Sin embargo, ese puesto ya está ocupado por Greame Lowdon, quien fue anunciado desde diciembre del 2024.

Incluso, en su perfil de Linkedin aparece como ‘Team Principal, Cadillac Formula 1 Team‘, además del organigrama del equipo, adjuntamos pruebas.

Graeme Lowdon en Linked In / Captura de pantalla

“En diciembre de 2024, Graeme fue nombrado director del equipo Cadillac Fórmula 1 Equipo que debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1. Graeme asesoró el proyecto durante dos años y desempeñó un papel fundamental en su creación. Ha sido fundamental en la formación de un equipo de profesionales con experiencia en diversos ámbitos del automovilismo para desarrollar el monoplaza y las operaciones del equipo”. Se lee en el sitio oficial de Cadillac.

Aunque claro, sabemos que la Fórmula 1 es impredecible y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero al menos por ahora, los responsables de Cadillac quedan de la siguiente manera:

Graeme Lowdon: Director de equipo, desde diciembre de 2024

Nick Chester: Director técnico, desde marzo de 2023

Pat Simons: Consultor ejecutivo de ingeniería desde enero de 2025

Rob White: Director de operaciones en noviembre desde 2024

Hay muchos rumores en el paddock, pero recuerden que unos tienen más fundamentos que otros.