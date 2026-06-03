Lo que necesitas saber: Charles Leclerc es el segundo piloto con más carreras en Ferrari, únicamente después de Michael Schumacher.

Charles Leclerc se queda en Ferrari por muchos años más. El monegasco firmó una extensión de contrato multianual con el equipo. Y aunque no se especifica la duración, puede tratarse de 3 o hasta 4 años más.

Y ojo, algo saben en Ferrari, porque lo renovaron un año antes de que terminara su contrato anterior, en el 2027. Al parecer, no querían arriesgarse a que Charles buscara otro equipo u otro equipo lo buscara a él.

Habrá que esperar para saber si también van a darle un contrato multianual a Lewis Hamilton o lo dejarán libre después del 2027.

Gran Premio de Mónaco / Fotografía @F1

Charles Leclerc extiende su contrato con Ferrari

Charles Leclerc ha pasado gran parte de su vida ligado a Ferrari. En el 2016, ingresó a la Academia; un par de años más tarde, dio el salto hasta la Fórmula 1 de la mano de Alfa Romeo.

Y en el 2019, cumplió su sueño de infancia de convertirse en piloto de Ferrari. Desde entonces y hasta la fecha, ha sido parte de todos los tropiezos y alegrías del equipo, incluida aquella victoria en Mónaco en el 2025.

Es verdad, Charles todavía no cumple con la misión de ser campeón del mundo, pero nos queda muy claro que Ferrari tiene plena confianza en que pueda conseguirlo en los próximos años, por eso no están dispuestos a dejarlo ir.

“Seguiré dando absolutamente todo de mí para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia”. Charles Leclerc.

Leclerc representa muy bien lo que es Ferrari

No es un secreto que Charles Leclerc es el piloto consentido de los tifosi, además de ser muy querido en Maranello y eso se debe, según Fred Vasseur, a que representa muy bien lo que es Ferrari.

Fotografía @ScuderiaFerrari vía X Fotografía @ScuderiaFerrari vía X

“A lo largo de estas temporadas, lo hemos visto crecer no solo hasta convertirse en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona que realmente vive el vínculo con el equipo y todo lo que representa Ferrari“. Fred Vasseur.

Leclerc es el segundo piloto con más carreras en Ferrari, únicamente después de Michael Schumacher.