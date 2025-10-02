Lo que necesitas saber: El trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez no es uno de los favoritos de Dan Ticktum, aunque eso se debe a que no ha tenido buenos resultados.

Dan Ticktum es piloto que ha pasado de todo en sus años como piloto. Inició su camino en el karting, llegó a correr en varias categorías junto a Lando Norris y Colton Herta, pero un error en su juventud lo dejó fuera de las pistas por dos años; chocó intencionamente a uno de sus rivales.

Sin embargo, ese capítulo ya quedó superado, no lo olvida, pero tampoco habla tanto de él, aprendió de sus errores y ahora en la Fórmula E encontró una nueva oportunidad, además de estabilidad.

También se da el tiempo para recordarles a los jovenes pilotos que deben disfrutar más esos años antes de dar el gran el salto y hasta les dio el ‘secreto’ para tratar con Helmut Marko.

Dan Ticktum suspendido dos años por chocar a un rival

Daniel Charles Anthony Ticktum, conocido en el mundo de la velocidad solo como Dan Ticktum, nació el 8 de junio de 1999 en Londres, Inglaterra. Igual que la mayor parte de los pilotos, inició su aventura en el automovilismo cuando era apenas un niño.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados de su carrera, es aquella suspensión de dos años que recibió en el 2015 por chocar a uno de sus rivales de forma intencional.

Durante la carrera en Silverstone de la Fórmula MSA con Fortec Motorsport, en la primera vuelta Ticktum y Ricky Collard tuvieron un contacto, Dan terminó hasta los últimos lugares, pero en lugar de respetar el Safety Car, lo adelantó con la intención de chocar a Collard como ‘venganza’ de aquel primer toque.

Dan había tenido un buen inicio de temporada con dos victorias, estaba pelando junto a Lando Norris y Colton Herta, pero aquel incidente lo dejó fuera de las pistas por dos años, retrasando sus intentos por dar el gran saltó a otras categorías, por ejemplo, Fórmula 1.



Según el Tribunal Nacional del Consejo de Deportes de Motor, Dan pasó de largo las 13 banderas amarillas, cuatro dobles amarillas, dos blancas y 15 carteles del Safety Car, todo para alcanzar a Collard. Calificaron sus acciones como “totalmente irresponsables y extremadamente reprensibles”.

Llegó a la Academia de Red Bull

En el 2017, dos años después de aquella suspensión, Dan Ticktum encontró una nueva oportunidad. Se unió a la Academia de Pilotos de Red Bull y en el 2018, amarró el segundo lugar del Campeonato Europeo de la Fórmula 3.

De acuerdo con sus propias palabras, “La prohibición me ayudó a llegar donde quería con mucha mayor rapidez”, logró dejar atrás aquel difícil episodio, aunque sin olvidarlo por completo, lo tiene lo suficientemente presente como para no volver a repetirlo, aunque cada vez habla menos de ese tema.

Su tiempo en la academia terminó en el 2019, después de una breve temporada en la Super Fórmula, los resultados no fueron los buenos y tuvo que dejar el equipo, en busca de nuevas oportunidades.

Una relación de ‘amor-odio’ con el Autódromo Hermanos Rodríguez

El trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los favoritos entre pilotos de varias categorías, aunque no para Dan Ticktum, al menos no cuando se trata de correr la Fórmula E.

Digamos que sí le gusta, pero no cuando se trata de correr en los choques electrícos. Por ejemplo, el circuito en México para Fórmula 1 sí le gusta con las curvas rápidas, la parte del estadio y toda la emoción, lo ha corrido muchas veces en el simulador.

Sin embargo, el problema es que en Fórmula E no es el mismo trazado y peor aún, Dan no ha tenido buenos resultados en México. En sus cinco participaciones nunca ha terminado entre los diez primeros. Su mejor resultado es el puesto 16 que consiguió en la carrera del 2025.

Acá todos sus resultados en México:

Año Resultado 2021 18° lugar 2022 DNF 2023 17° lugar 2024 18° lugar 2025 16° lugar

Fórmula E en México

El consejo de Dan Ticktum a Ernesto Rivera y los jovenes pilotos de la Academia de Red Bull

Dan Ticktum ha pasado durante sus años como piloto y una de las cosas que más repite es que, los pilotos jovenes deben darse la oportunidad de disfrutar más sus primeros años, esos en los que no hay tantos temas, políticos, legales o de negocios. Son solo ellos y sus ganas de correr.

Y justamente en esos años le tocó trabajar en la Academia de Red Bull, de la que el piloto mexicano Ernesto Rivera es parte, por lo que aprovechó para darle un pequeño mensaje sobre todo cuando se trata de hablar con Helmut Marko, quien tiene fama de ser bastante duro con los jovenes.

Y es sencillo, además de disfrutar, si tiene alguna duda sobre su rendimiento o su futuro más allá de especular, lo más importante es hablar directa e inmediatamente con Marko.El secreto para tener una buena relación con él es mantener una buena comunicación. “Si sientes que necesitas comunicarte con él, toma el teléfono y háblale”.

Podría parecer sencillo, pero para los pilotos que recién inician su camino es algo que aveces puede parecer confuso.