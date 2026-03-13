Lo que necesitas saber: Existe la posibilidad de que las carreras no sean repuestas y el calendario se quede solo con 22.

Les tenemos malas noticias. Todo apunta a que la Fórmula 1 y la FIA van a cancelar oficialmente los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin durante el fin de semana en China.

Los constantes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán siguen afectando dicha zona de Medio Oriente, por lo que no es seguro correr ahí, ni mucho menos con dos carreras consecutivas, como se tenía planeado.

Recordemos que a finales de febrero, tuvieron que cancelar los test de pirelli justamente por el inicio de los bombardeos.

La reacción de todos al enterarnos de que terminó la temporada de Fórmula 1 – Foto: Sopitas.com

¿Canceladas las carreras en Bahréin y Arabia Saudita?

La situación en Medio Oriente no es la ideal para la Fórmula 1 y para nadie que viva ahí; los bombardeos, ataques y constantes alarmas hacen imposible que se pueda realizar un evento deportivo. Por eso a la FIA no le va a quedar de otra más que cancelar las carreras de Bahréin y Arabia Saudita que estaban programadas para abril.

Bahréin del 10-12 de abril

Arabia Saudita del 17 al 19 de abril

Previo a la carrera en China, algunos aficionados escucharon a Isack Hadjar de Red Bull y Kimi Antonelli hablar durante un vuelo sobre la cancelación de dichas carreras, por lo que solo estamos a la espera del anuncio oficial.

Hasta ahora, no se sabe si la FIA va a intentar reprogramarlas en meses posteriores o si buscarán otros circuitos disponibles en lo que resta de la temporada. Aunque también existe la posibilidad de que ya no sean repuestas y el calendario se quede solo con 22 carreras.

Fotografía @BAH_Int_Circuit vía X

¿Cuándo se volverá a correr la Fórmula 1?

Tomando en cuenta las posibles cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 tomará un descanso de un mes después del Gran Premio de Japón del 28 de marzo. Es decir, no tendremos actividad durante todo abril y se reanudará con el Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo.