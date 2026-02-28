Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Bahréin es el 12 de abril del 2026.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, obligaron a la Pirelli a cancelar los test de neumáticos. Las pruebas estaban programadas para el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en Bahréin, previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Y aunque parecería que se encuentran ‘lejos del conflicto’, a unas 18 horas de las zonas que fueron inicialmente atacadas. De acuerdo con El País se registraron algunos bombardeos en una base estadounidense ubicada en Manama, capital de Bahréin.

Fotografía @f1

¿Qué pasó con los test de Pirelli en Bahréin?

Pirelli tenía planeado probar sus neumáticos para lluvia en Bahréin. Durante el fin de semana del 28 de febrero al 1 de mayo, en el que participarían los autos de Mercedes y McLaren. Ese sería el último test antes del inicio de la temporada de la F1.

Sin embargo, el ataque de Irán a una base militar de Estados Unidos ubicada a unos 30 kilómetros del circuito de Bahréin, obligó a Pirelli a cancelar los test.

De acuerdo con la declaración de un portavoz de Pirelli a The Race, el personal se encuentra resguardado en el hotel. Por ahora, trabajan en coordinar los viajes de regreso a Italia y Reino Unido.

“Los dos días de pruebas de desarrollo de compuestos para clima húmedo, programados para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Bahréin, han sido cancelados por razones de seguridad luego de la evolución de la situación internacional“

“Todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles. La compañía está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible“.

Irán respondió los ataques de Estados Unidos e Israel atacando algunas de sus bases militares en Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de la de Bahréin.

La Fórmula 1 no regresa a Bahréin hasta el 10 de abril para la carrera en dicha ciudad. Por lo que aún tiene tiempo de ‘evaluar’ la situación y ver como evoluciona hasta tomar una decisión.