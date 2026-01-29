Lo que necesitas saber: Ferrari no participó en la primera carrera de Fórmula 1

La Fórmula 1 es la categoría más importante en el automovilismo y a la vez la más popular, con una base de 827 millones de fans en todo el mundo y hablar de ella es hablar de grandes leyendas, de tecnología, patrocinadores, tragedias y todo esto comenzó desde hace muchos años, cuando se inventó la F1.

¿Cuándo se inventó la Fórmula 1?

La Fórmula 1 se inventó de manera formal el 13 de mayo de 1950, después de la fundación de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), en 1947.

Después de la Segunda Guerra Mundial vino un reordenamiento en diversas partes del mundo, principalmente en Europa y el automovilismo deportivo fue parte de ello. En 1946 el deporte motor era organizado por la AIACR (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus), que cambió su nombre al de la FIA.

Logo de la AIACR

En ese proceso de cambios, el marqués Antonio Brivio-Sforza, representante de Italia en la FIA, propuso la creación de un Campeonato Mundial y fue en 1949 cuando se hizo oficial la creación de dicho campeonato, el primero de la Fórmula 1, el cual se llevaría a cabo en 1950.

¿Por qué se llama Fórmula 1?

En el proceso de construcción del Campeonato de Fórmula 1 se establecieron reglas específicas para los autos participantes para hacer de esta categoría algo formal. Estas reglas establecían una fórmula homologada para autos con motores de 4.5 litros, entre otras características.

Al establecerse una serie de reglas para homologar las características de los autos o establecer una fórmula, se optó por llamarle “Fórmula” a este campeonato. En un inicio se consideró el nombre de “Fórmula Internacional”.

El objetivo era darle un nombre que le explicara al mundo que esta sería la categoría principal del automovilismo, así que se propuso el nombre de “Fórmula A”, aunque finalmente en 1949 se optó por el nombre que conocemos actualmente como Fórmula 1.

Logo de Fórmula 1

¿Cuál fue la primera carra de Fórmula 1?

La primera carrera de Fórmula 1 fue el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrada el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, que años atrás había fungido como una base aérea para ejército británico en la Segunda Guerra Mundial.

Participaron 21 autos: cuatro de Alfa Romeo, cinco de Talbot Lagos, seis Maserati, cuatro ERA y dos Altas. Ferrari no participó en la primera carrera de Fórmula 1.

Primera carrera de Fórmula 1

¿Quién ganó la primera carrera de Fórmula 1?

La primera carrera de Fórmula 1 fue ganada por el italiano Giuseppe ‘Nino’ Farina, uno de los cuatro pilotos de Alfa Romeo.

Esa primera temporada se compuso por siete Grandes Premios: Gran Bretaña, Mónaco, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Francia e Italia, y el primer campeón fue el propio ‘Nino’ Farina.