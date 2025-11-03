Lo que necesitas saber: Franco Colapinto tomó el rol de piloto titular en Alpine después del Gran Premio de Miami

Franco Colapinto se quedará en Alpine para la temporada 2026 y el anuncio se hará oficial en cuestión de días. La escudería francesa tiene decidida la alineación para la próxima temporada, con el piloto argentino como compañero de Pierre Gasly y se espera que el acuerdo se haga público antes de las actividades del Gran Premio de Brasil, de acuerdo con The Race, donde se espera presencia de muchos aficionados argentinos.

Colapinto tiene un contrato multianual en la organización de Alpine, aunque ese acuerdo se alcanzó a inicios del 2025 en el papel de piloto reserva, el cual dejó después del Gran Premio de Miami, cuando sustituyó a Jack Doohan como piloto titular.

Franco Colapinto en el GP de Hungría

Desde entonces, Franco Colapinto ha tratado de desafiar a Pierre Gasly, el piloto número uno, y aunque ya varias veces lo ha logrado vencer tanto en calificación como en carrera, el argentino es el único piloto sin puntos en la actual temporada.

Franco Colapinto se queda en Alpine

Flavio Briatore, asesor de la escudería Alpine, había prácticamente sentenciado el futuro de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, cuando criticó el rendimiento del piloto argentino: “No es lo que esperaba de Colapinto. Quizá se ejercicio demasiada presión”.

A partir de aquellas palabras, Colapinto comenzó a destacar sobre Pierre Gasly, a quien superó en carrera y prácticas libres.

Se dijo que Colapinto podría ser sustituido por Paul Aron, con quien compitió mano a mano en las primeras prácticas libres del Gran Premio de México, donde el argentino venció.

Franco Colapinto México GP / Getty

Jack Doohan buscaría acomodo en otro sitio

La renovación de Franco Colapinto orillaría la salida de Jack Doohan, de quien se dice ya está buscado un sitio en otras escuderías, pensando en una segunda oportunidad en Fórmula 1, para la temporada 2027, y mientras tanto se dice y se cuenta que el australiano podría probar fortuna en Súper Fórmula Japonesa, como lo hizo en su momento Liam Lawson, mientras esperaba su turno en la organización de Red Bull.