Lo que necesitas saber: Paul Aron será el primer piloto estonio en la historia de Fórmula 1

Alpine tiene entre su plantel a un piloto que está destinado a marcar historia, su nombre es Paul Aron. Tarde o temprano le llegará la oportunidad de alinear como titular y el día que eso suceda se convertirá en el primer piloto de Estonia en Fórmula 1.

Esa oportunidad podría ocurrir muy pronto. Algunos rumores sugieren que el argentino Franco Colapinto no terminará la temporada 2025 y que su lugar será ocupado por Paul Aron, para el cierre del año.

Amante del café y de la moda, Paul Aron ya cuenta con un recorrido interesante en otras categorías. En 2024, por ejemplo, disputó dos carreras en Fórmula E, en Berlín, con el equipo Envision Racing, para sustituir a Sébastien Buemi. ¿Está listo para el reto de Fórmula 1?

Paul Aron vacacionando en Puerto Escondido, México / IG

¿Quién es Paul Aron?

Paul Aron nació en Tallin, Estonia, el 4 de febrero de 2004 (en un año más joven que Franco Colapinto) y comenzó en el mundo del automovilismo gracias a su hermano que es seis años mayor, Ralf, y quien se formó como piloto. “El primer recuerdo que tengo de mi vida es estar en la pista viendo correr a Ralf, y quise hacerlo yo también desde el principio”.

Ralf Aron se mantiene en el mundo del automovilismo, aunque no dentro de la pista. Desde hace tiempo ha fungido como representante de su hermano menor. “Él fue quien despertó mi amor por el automovilismo y me ha apoyado durante toda mi carrera. Él me ha representado. ¿En qué equipos corremos y qué camino tomamos? Esas decisiones las toma él”.

El piloto estonio ha hecho gran parte de su carrera formativa en Italia y hasta su formación en Fórmula 3 combinó el automovilismo con la escuela a petición de sus padres. También tuvo una etapa en la que, al igual que Checo Pérez, intentó ser futbolista.

“Mis padres querían asegurarse de que tuviera un plan B que era que me fuera bien en la escuela y que también probara otras cosas, como por ejemplo el futbol. Jugué al fútbol durante siete años. Siempre tuvimos un acuerdo: me darían la oportunidad de competir, pero también necesitaba asegurarme de que me fuera bien en la escuela”.

La formación de Paul Aron

Tercero en Fórmula 4 Italiana en 2019

Tercero Formula Regional Europea en 2021 y 2022

Tercero en Fórmula 3 en 2023

Tercero en Fórmula 2 en 2024

Paul Aron, piloto de Alpine / Getty

La dias miserables como piloto reserva

Paul Aron coincide con el mexicano Pato O’Ward al considerar que los días como piloto reserva son miserables. Al estonio le toca entrar a las reuniones de estrategia y feedback con los pilotos. Trabaja en el simulador por varias horas, pero pocas veces le toca subir al auto real.

“Es fácil perder la motivación en este puesto porque no estás poniendo en uso tu aprendizaje”, dice.

En 2025 tuvo sus primeras experiencias en Fórmula 1 después de probar el Sauber en las primeras prácticas libres de Gran Bretaña y Hungría, aunque su experiencia fue limitada, ya que Sauber es un equipo rival de Alpine, con el cual está contratado.

Sauber y Alpine cerraron un acuerdo para que Paul Aron rodara en dos de las prácticas libres, pero sin que se le diera cierto tiempo de información.

“Me dieron toda la información que necesitaba y aprendí algunas cosas que Alpine quería saber, pero, en general, después de los primeros entrenamientos libres, ya no me permitieron estar cerca de los ingenieros ni me dieron más información”.

Paul Aron con Sauber / IG

Paul Aron, fuera de la pista

Paul Aron no tiene muchos intereses fuera del automovilismo. En cuanto a gustos musicales no tiene un género favorito. “Sólo música relajada y elegante”. Suele leer una y otra vez un libro sobre psicología deportiva y no tiene series o películas favoritas.

Esto se debe a que hasta 2023 su vida era escuela y automovilismo. A diferencia de otros jóvenes pilotos, Aron asistía a la escuela de manera presencial, de modo que no le quedaba tiempo para nada más.

“Estaba en la escuela o en la pista. Fui a una escuela normal, con compañeros de clase normales, y tuve que manejar todo como cualquier otra persona. Eso me obligó a ser disciplinado, porque sin eso, habría fallado en ambos”.

Paul Aron en 2018 / IG

Paul Aron se acostumbró muy pronto a valerse por sí mismo. Sus padres rara vez lo acompañaban a las pistas y esto le restó presión, así que desde pequeño, cuando subía los karts, sentía que era libre y hasta ahora, cuando sus padres lo acompañaban, evita contacto antes de cualquier competencia.

“No los veo antes de la clasificación, los veo después. No los veo antes de las carreras, los veo después”, indicó a parcfermeco, un sitio especializado en estilo de vida y moda.

Y es precisamente la moda algo que le atrae a Paul Aron. “Me gusta usar ropa fresca y elegante”.

“Mi estilo es mayormente simple y elegante: colores monótonos, tonos terrosos. Mucho negro, blanco, gris, azul marino, tal vez algo de verde oscuro o claro. Y a veces, solo por diversión, me pongo algo más holgado o más estilo urbano”, explicó.

El gusto de Paul Aron por la moda / IG

¿Será Paul Aron el piloto que Alpine necesita tras los experimentos fallidos con Jack Doohan y Franco Colapinto?