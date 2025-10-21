Lo que necesitas saber: Checo Pérez estará presente en 'De la pista a la cancha'.

Sin duda la semana del Gran Premio de México es una de las más esperadas y emocionantes para los aficionados a la velocidad, no solo por la carrera, también por el resto de actividades que pueden disfrutar fuera de la pista.

Por eso preparamos está lista con exposiciones y eventos con pilotos para que disfruten, aún más, la semana de carrera en la Ciudad de México. Lo mejor de todo es que también hay evento con Checo Pérez.

Fotografía @F1

De la pista a la cancha con Checo Pérez

Para que no extrañen (tanto) a Checo Pérez en el Gran Premio de México van a poder verlo en el partido que organiza Escudería Telmex, De la pista a la cancha. En los años anteriores vimos a Max Verstappen y Chequito enfrentarse en una cascarita, pero ahora, solo tendremos al tapatío.

Van a poder seguir toooda la transmisión del evento en las redes sociales de Escudería Telmex. Tal vez no es la pista, pero sin duda muchos fans van a disfrutar mucho ver a Checo después de este largo año de ausencia en la parrilla.

Evento: De la pista a la cancha

Fecha: Jueves 23 de octubre

Hora: 10:00 hrs

Transmisión: Claro Sports y Escudería Telmex

Checo Pérez, piloto de Cadillac / Getty

Exposición de la Fórmula 1 en México

En el 2025 se cumplen 10 años del Gran Premio de México y para revivir cada uno de esos momentos, montaron una exposición de fotos en las rejas del Jardín Botánico, sobre Paseo de la Reforma.

A la expo le quedan pocos días, así que corran a verla si es que todavía no lo hacen, porqué va a estar disponible solo hasta el 26 de octubre.

Evento: Exposición 10 años del Gran Premio de México

Dónde: Jardín Botánico (en las rejas)

Fecha límite: 26 de octubre

Ayrton Senna en calaveras

Imagen una combinación entre Ayrton Senna y una ofrenda (gigante) del Día de Muertos. No tienen que imaginarla, el Hotel Marquis se rifó con una ofrenda del histórico piloto brasileño en las afueras de sus instalaciones, no solo tiene todos los toques característicos de una ofrenda, también incluyeron el icónico McLaren MP4/4.

Acá les dejamos una probadita de cómo se ve, para que se lancen y aprovechen sus últimos días, (los últimos días de la expo, no se espanten).

Evento: Ofrenda Ayrton Senna

Dónde: Hotel Marquis, Paseo de la Reforma 465, Colonia Cuauhtémoc, CDMX.

Fecha límite: 2 de noviembre 2025

Convivencia con Pato O’Ward en Toreo

Pato O’Ward tiene muchos fans en México, por eso deben saber que el 22 de octubre se viene otra gran convivencia en Toreo Parque Central a las 14:00 hrs. Y decimos otra, porqué seguro recuerdan la del 2024 en Reforma 222 que fue una verdadera locura.

Algunos fans tendrán la oportunidad de estar más cerca de Patito por una dinámica con una marca, sin embargo, aquellos que no tuvieron la misma suerte aún podrán verlo de lejos y darle todo el apoyo. Eso sí, deben llegar temprano para agarrar buen lugar.

Evento: Convivencia con Pato O’Ward

Lugar: Toreo Parque Central

Fecha: 22 de octubre

Hora: 14:00 hrs

Aunque además de la convivencia con fans, Pato participará en la primera Práctica Libre del Gran Premio de México abordo de un McLaren.

Pato O’Ward rodeado de aficionados mexicanos / Fotografía Elba O’Ward vía IG

Expo Lego F1 en México

Sin duda aquella Drivers Parade en autos de Lego se convirtió en uno de los momentos favoritos de pilotos y aficionados en lo que va la temporada 2025, y para que no se queden con las ganas de verlos en vivo y a todo color podrán hacerlo.

Del 24 al 26 de octubre en Parque Toreo estarán exhibidos algunos de los autos de F1 en su versión Lego. Podrán visitarlos completamente gratis, pero en horario de 12:00 a 20:00 hrs

Evento: Expo Lego F1 en México

Lugar: Parque Toreo

Fecha: 24 al 26 de octubre

Hora: 12:00 a 20:00 hrs

Hay otro par de expos de Lego, aunque no serán durante la semana del Gran Premio de México vale toda la pena darse una vuelta. Por ejemplo, la expo en Liverpool Metepec, Estado de México será del 21 al 23 de noviembre y en la Ciudad de México estará disponible en Expo Tus Juguetes del 18 de diciembre del 2025 al 6 de enero del 2026.

Fotografía @F1

Pierre Gasly en Mundo E

Tenemos buenas noticias para los fans de Pierre Gasly, el piloto francés tendrá una convivencia abierta al público en Mundo E. Sí en Tlalnepantla, Estado de México. La cita es miércoles 22 de octubre, a las 17:00 hrs en la tienda Reebok de la plaza.

Evento: Convivencia Pierre Gasly

Lugar: Mundo E

Fecha: 22 de octubre

Hora: 17:00 hrs

Por acá les estaremos actualizando de más eventos que no se pueden perder y aquellos con pilotos que tengan acceso al público, porqué sabemos que hay varios, pero son solo para algunos invitados. Eso sí, recuerden respetar la privacidad de los pilotos, está bien pedir una foto, pero no hostigarlos.