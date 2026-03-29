Lo que necesitas saber: Checo Pérez largó desde la posición 19 en el GP de Japón

Kimi Antonelli conquistó su segundo triunfo consecutivo en Fórmula 1, en el Gran Premio de Japón y es el nuevo líder en la clasificación de pilotos, pero además ha pasado a la historia como el más joven en liderar el campeonato de pilotos, pese a que tuvo una horrible largada, mientras que Checo Pérez volvió a terminar una carrera con Cadillac, esta vez en la posición 17.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 72 2 G. Russell Mercedes 63 3 C. Leclerc Ferrari 49 4 L. Hamilton Ferrari 41 5 L. Norris McLaren 25 6 O. Piastri McLaren 21 7 O. Bearman Haas 17 8 P. Gasly Alpine 15 9 M. Verstappen Red Bull 12 10 L. Lawson Racing Bulls 10 11 A. Lindblad Racing Bulls 4 12 I. Hadjar Red Bull 4 13 C. Sainz Williams 2 14 G. Bortoleto Audi 2 15 F. Colapinto Alpine 1 16 E. Ocon Haas 1 17 N. Hulkenberg Audi 0 18 A. Albon Williams 0 19 V. Bottas Cadillac 0 20 S. Pérez Cadillac 0 21 F. Alonso Aston Martin 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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Antonelli se vio beneficiado por la entrada del safety car en la vuelta 22, lo cual le permitió entrar a pits por gomas nuevas y superar al entonces líder de la carrera, Oscar Piastri, quien por primera vez pudo iniciar y terminar una carrera en esta temporada. El australiano terminó segundo, mientras que el podio fue completado por Charles Leclerc.

La sorpresa del Gran Premio de Japón la dio Pierre Gasly, quien terminó séptimo, por delante de Max Verstappen, quien finalizó octavo.

Top 10 del GP de Japón / F1

¿Cómo le fue a Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez comenzó la carrera del Gran Premio de Japón en la posición 19 y finalizó en el 17, por delante de Fernando Alonso, Valtteri Bottas Alex Albon, además de Lance Stroll y Ollie Bearman, quienes abandonaron la carrera.

El resultado es positivo para el piloto mexicano, que no tuvo taaaaantos problemas como en los Grandes Premios anteriores, pero Cadillac aún necesita evoluciones para competir.

“Tenemos que cerrar la brecha, no estamos tan lejos, lo puedo ver”, dijo Checo al final de la carrera.

El Cadillac de Checo Pérez / Cadillac F1

El violento impacto que dejó lesionado a Ollie Bearman

Ollie Beraman abandonó la carrera del Gran Premio de Japón, en la vuelta 22, debido a un fuerte impacto que le provocó una lesión evidente en la pierna derecha.

El piloto de Haas salió de la pista por el costado izquierdo para tratar de evitar un contacto con Franco Colapinto, pero al irse al pasto perdió el control del monoplaza y se estrelló de costado con el muro de una forma muy violenta, a 50 fuerzas G.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Ollie Bearman lesionado en Japón

¿Qué le pasó a Ollie Bearman?

En un inicio se vio a Bearman caminando normal al salir del auto, pero poco a poco comenzó a evidenciar una lesión que le impidió caminar, por lo cual se tiró el césped a la espera de la atención médica.

Ya en la clínica del circuito, a Ollie Bearman se le hicieron radiografías, y por fortuna no hay fracturas, pero si una contusión muy fuerte en la rodilla derecha, pero nada que ponga en riesgo su salud.

La horrible largada de Antonelli

Kimi Antonelli largó por segunda ocasión consecutiva desde la pole position, sin embargo el italiano tuvo un inicio sumamente lento y cayó hasta el sexto sitio, asaltado por los McLaren los Ferrari y George Russell.

Oscar Piastri se convirtió en el líder de la carrera, mientras que Checo Pérez comenzó en la posición 19 con su Cadillac, y ganó una posición ante Nico Hulkenberg.

Watch the race start



A brilliant getaway for Piastri #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NAUfrshrc6 — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El inicio del GP de Japón se retrasó

El inicio del Gran Premio de Japón se retrasó debido a un accidente aparatoso en una de las carreras soporte, lo cual obligó a los organizadores a reparar mallas y levantar escombros.

El accidente en cuestión ocurrió en la Porsche Cup y los primeros reportes indican que el piloto se encuentra bien, además de que no hay lesionados en las tribunas. Es un verdadero milagro que el auto y /o los componentes del auto no hayan afectado a los aficionados.