Lo que necesitas saber: Ollie Bearman impactó a 60 fuerzas G en el Gran Premio de Japón

Las reglas técnicas de la Fórmula 1 tendrán que ser ajustadas durante el receso de abril una vez visto las consecuencias del choque sufrido por Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón, tras ejecutar una maniobra para eludir el auto de Franco Colapinto y en la cual el piloto británico sufrió un fuerte impacto que le dejó lesiones en las piernas, aunque por fortuna se descartaron fracturas.

Carlos Sainz criticó fuerte a la FIA y a la FOM por ignorar las advertencias hechas por varios pilotos desde el inicio de la temporada sobre los peligros que conlleva la gestión de la batería y la propia FIA lanzó un comunicado en el cual establece que se realizarán diversas reuniones para realizar los cambios pertinentes previo al siguiente Gran Premio, el cual se llevará acabo el 3 de mayo, en Miami.

Ollie Bearman lesionado en Japón

¿Qué pasó con Ollie Bearman en Fórmula 1?

Ollie Bearman sufrió un fuerte impacto en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón, cuando intentó alcanzar al Alpine de Franco Colapinto en la parte trasera de la parrilla, por lo cual activó el Boost Mode, que en pocas palabras sirve para ir más rápido siempre y cuando tengas energía en la batería.

Cuando se acaba esa energía, naturalmente ese impulso se acaba y el auto pierde velocidad y eso fue justo lo que le pasó a Colapinto cuando Bearman ya estaba muy cerca de él, así que el piloto de Haas no tuvo otra más que esquivar al argentino para no chocarlo y como consecuencia se fue al pasto, perdió el control y pegó de costado contra las barreras de contención.

El piloto británico salió del auto con problemas para caminar y fue trasladado a la clínica donde se le tomaron radiografías, las cuales descartaron fracturas, pero sí evidenciaron contusiones fuertes sobre todo en la rodilla derecha.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Fernando Alonso advirtió antes de iniciar la carrera

Fernando Alonso hizo declaraciones en DAZN previo a la carrera donde aseguró que los rebases en la nueva Formula 1 en realidad no son rebases, sino maniobras de evasión para no estrellarte.

“Ninguna diversión. ¿Qué diversión habrá adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer porque te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante. O te estrellas con él o le adelantas. Es una maniobra de evasión más que de adelantamiento”.

Fernando Alonso, antes de tomar la salida de Suzuka: "Los adelantamientos que hay ahora son sin querer"#JaponDAZNF1 pic.twitter.com/VzrjDiSogB — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

Carlos Sainz: FIA y FOM nos han ignorado

Carlos Sainz, quien es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, aseguró que las advertencias hechas por los pilotos desde el inicio de la temporada han sido ignoradas hasta ahora y el accidente de Ollie Bearman es consecuencia de ello y pidió ajustes en el reglamento para evitar accidentes en circuitos sin escapatorias.

“Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo para que un accidente así pasara…Ha sido un impacto a 50G en Suzuka, con escapatoria. Ahora imagina que vamos a Las Vegas o a Baku y que tengamos este mismo accidente en otro circuito a velocidades más altas y sin escapatoria.

“Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y que los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que se tienen que solucionar antes de ir a Miami”, indicó.

Carlos Sainz envía un tajante aviso



"El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas"#JaponDAZNF1 pic.twitter.com/IP1XxVEsRW — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

FIA responde a las quejas de los pilotos de Fórmula 1

FIA publicó un comunicado tras el accidente de Ollie Bearman “y la contribución de las altas velocidades de aproximación”, y estableció que durante la pausa de actividades, se llevarán a cabo varias reuniones en las cuales se determinarán los ajustes necesarios en el reglamento técnico.

“Todas las partes interesadas han mantenido la postura constante de que se llevaría a cabo una revisión estructurada después de la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes.

“Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes”, indicó.

Comunicado de la FIA

Max Verstappen aseguró que los cambios al reglamento técnico deben estar dirigidos hacia la seguridad de los pilotos y como consecuencia habrá seguridad en el espectáculo.

“Si todo se reduce a la seguridad, entonces es fácil solucionar las cosas. Se puede usar la palabra ‘seguridad’ para referirse a muchas cosas, así que tal vez deberíamos usarla para esto y, finalmente, hacer algunos cambios”, indicó Max, quien incluso amenazó con retirarse de la Fórmula 1.

Serán prácticamente cinco semanas de descanso, un periodo suficiente para evaluar este reglamento que a muy pocos tiene contentos.