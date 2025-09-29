Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton informó hace unos días que Roscoe contrajo neumonía y estaba luchando por respirar. Estaba en coma.

Desde hace días se sabía de los problemas de salud que enfrentaba Roscoe, el inseparable compañero de Lewis Hamilton. Hoy, con mucho pesar, el piloto de la F1 dio a conocer que tuvo que decirle adiós.

Fotografía @LewisHamilton

“Murió el domingo por la tarde (…) en mis brazos”

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con lo poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe”, informó Lewis Hamilton en un mensaje publicado en sus redes.

Un mensaje lleno de amor y agradecimiento por haber compartido la vida con Roscoe. Como pocas veces, Hamilton mostró sus sentimientos de esta forma, reconociendo que decirle adiós a su amigo es de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar.

Lewis Hamilton y Roscoe / Foto: Instagram/lewishamilton

Con lo que pasó con Roscoe, Lewis Hamilton siente conexión con todos lo que han perdido una mascota querida

“Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro (…) Es una de las experiencias más dolorosas”, agrega Lewis Hamilton en el mensaje en el que, asegura, con lo que ha pasado siente ahora una conexión con todos los también han perdido a una querida mascota.

Por más de 10 años los fans de Hamilton (y de la Fórmula 1) supieron de Roscoe, el bulldog con el que el piloto compartió varios momentos divertidos mientras hacía lo suyo con Ferrari.

De manera divertida, Lewis lo mostraba haciendo de todo: desde cambiar neumáticos, hasta dejar ciertos ‘regalitos’ a otros pilotos.

Ahora, el piloto lo recuerda como “una de las partes más hermosas de la vida”, ya que tener a Roscoe para Hamilton fue una muestra de cómo “amar tan profundamente y ser amado a cambio”.