Lo que necesitas saber: Actualmente Roscoe se encuentra internado tras algunas complicaciones de salud luego de una neumonía.

Roscoe Hamilton es tan popular en el mundo de la Fórmula 1 como su dueño, Lewis Hamilton. Es un tierno bulldog al que hemos visto jugar durante más de 10 años en el paddock; desde cambiar neumáticos, ser ingeniero y hasta dejar ciertos ‘regalitos’ a otros pilotos.

Para aquellos que no sepan quién es Roscoe, es el fiel compañero de Hamilton, tiene más de 12 años de vida. Es vegano, le gusta viajar (aunque no distancias muy largas), el tenis, frisbee y sobre todo que lo acaricien.

Acá vamos a recordar 5 momentos divertidos que nos ha regalado Roscoe en sus visitas al paddock.

Fotografía @LewisHamilton

1. Roscoe y Checo Pérez

En uno de sus viajes al paddock, Roscoe se coló a la camioneta de Checo Pérez y no podemos culparlo ¿Quién no quisiera pasar la tarde con él?

Checo tomó con humor la visita de Roscoe, tanto así que hasta bromeó con Lewis Hamilton y le pidió que despidiera de él. Miren esa carita tan tierna.

Años después, Checo contó aquella anécdota en un video de Red Bull. Nos confirmó varias cosas, por ejemplo, que Roscoe no viaja distancias largas y que es vegano. Si quieren ver el momento exacto vean desde el segundo 51.

2. Roscoe Hamilton conoce a Leo Leclerc

Uno de los encuentros más esperados en la Fórmula 1 fue el de Roscoe y Leo Leclerc, un tierno perro salchicha que adoptó Charles Leclerc. Ambos coincidieron en el Gran Premio de Gran Bretaña del 2024, un año antes de encontrarse en el garaje de Ferrari.

La diferencia de edad fue evidente, mientras Leo corría emocionado por todos lados, Roscoe se quedaba viendo desde lejos, más tranquilo.

3. Primera vez de Roscoe en Ferrari

Lewis Hamilton llegó a Ferrari en la temporada 2025, una noticia que sorprendió a todos. Sin embargo, la primera vez que su tierno bulldog visitó el garaje de Ferrari fue durante el fin de semana el Silverstone de dicha temporada.

Vean todo el cariño que recibió de los mecánicos, sin duda es un verdadero rockstar en el mundo perruno.

5. Ingeniero temporal de Mercedes

Durante sus años en Mercedes, Roscoe ayudó al equipo, no solo intentó cambiar neumáticos, una vez hasta quiso tomar el lugar de Bono, el ingeniero de Lewis, incluso Charles Leclerc lo escuchó por la radio.

Después de las ‘quejas’, Lewis prometió hablar con él para evitar más travesuras.

5. Los ‘regalitos’ a Valtteri Bottas

Valtteri Bottas fue compañero de Lewis Hamilton durante sus años en Mercedes, por lo que convivió muy de cerca con Roscoe. Por allá del 2020, contó que el bulldog le dejó un ‘regalito’ bastante oloroso frente a su motorhome.



“Creo que hemos sido vecinos de forma cercana cada carrera. Roscoe me dejó un gran zurullo en mi puerta el sábado pasado”. Dijo Valtteri durante el GP de España en 2020.

Seguramente no fue el único ‘regalito’ que recibió Valtteri.

Roscoe se ha ganado el corazón de pilotos, ingenieros, mecánicos y claro, los seguidores de distintos equipos. Actualmente se encuentra internado tras algunas complicaciones de salud luego de una neumonía.