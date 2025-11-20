Lo que necesitas saber: Max Verstappen quería utilizar el número 3 desde su debut en F1, pero éste ya estaba ocupado por Daniel Ricciardo

Max Verstappen estaría viviendo sus últimos momentos con el número uno en Fórmula 1, por lo cual está considerando la opción de utilizar el número 3 para la temporada 2026, siempre y cuando obtenga un permiso, pues en teoría ese número aún está “congelado” para Daniel Ricciardo.

Verstappen tendrá que dejar el número uno en caso de que no pueda revalidar el campeonato en la actual temporada, en la cual tiene una desventaja de 49 puntos respecto al líder del campeonato, Lando Norris.

¿Por qué Max Verstappen debe cambiar de número en 2026?

El reglamento de la FIA establece que los pilotos deben elegir un número para competir a lo largo de su carrera en Fórmula 1, entre el 2 y el 99, salvo el número 17, el cual está retirado en honor a Jules Bianchi, fallecido en 2015 tras un accidente sufrido en el Gran Premio e Japón de 2014.

El número 1 también queda excluido y por reglamento sólo puede ser utilizado por el piloto campeón, y por lo tanto Lando Norris tendría el derecho a reclamar ese número para 2026, en caso de ganar el campeonato de esta temporada.

Max Verstappen considera la opción de usar el número 3 de Daniel Ricciardo

Ante esta situación, la lógica indica que Max Verstappen volvería a usar el número 33, el cual usó desde su debut en Toro Rosso, sin embargo al piloto de Red Bull le interesa el número 3. “Mi número favorito es el 3”, dijo en conferencia de prensa, durante el Gran Premio de Las Vegas.

El problema con ese número es que por ahora no está disponible. El reglamento indica que cuando un piloto deja de competir en Fórmula 1, su número queda congelado durante dos años por si regresa a la parrilla, por eso Checo Pérez podrá usar el número 11 con Cadillac.

Sin embargo, en el caso del número 3, éste fue utilizado por el australiano Daniel Ricciardo durante gran parte de la temporada 2024, hasta su salida en el Gran Premio de Singapur, con Racing Bulls, y por lo tanto su número sólo quedará libre hasta septiembre del 2026 y por lo tanto Max tendría que contar con el permiso del propio Ricciardo y de la FIA.

“Hay que obtener la aprobación porque, al fin y al cabo, el número aún no está libre debido a que Daniel Ricciardo todavía no lleva dos años fuera de Fórmula 1. Ya veremos en invierno qué será, pero por supuesto mi número favorito es el 3. Veamos primero si eso es posible”, indicó Max, quien en tono de broma también ha dicho que le gustaría usar el número 69.