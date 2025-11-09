Lo que necesitas saber: Lando Norris podría ser el campeón número 35 en la historia de Fórmula 1

Lando Norris está a las puertas de su primer campeonato como piloto de Fórmula 1 en la temporada 2025, a falta de tres fechas y se convertiría en el campeón número 35 en la historia del Gran Circo. El piloto británico de McLaren ha resurgido justo a tiempo con dos fines de semana perfectos, en México y en Brasil, donde no tuvo rival, y ahora cuenta con una ventaja de 24 puntos sobre su más cercano perseguidor, Oscar Piastri y 49 sobre el tercer lugar, que es Max Verstappen.

Esto significa que Lando Norris podría coronarse oficialmente en el Gran Premio de Qatar, el penúltimo de la temporada, y el último con formato sprint en 2025. ¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón? Aquí te explicamos los escenarios.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 L. Norris McLaren 390 2 O. Piastri McLaren 366 3 M. Verstappen Red Bull 341 4 G. Russell Mercedes 276 5 C. Leclerc Ferrari 214 6 L. Hamilton Ferrari 148 7 K. Antonelli Mercedes 122 8 A. Albon Williams 73 9 I. Hadjar Racing Bulls 43 10 N. Hulkenberg Sauber 41 11 F. Alonso Aston Martin 40 12 O. Bearman Haas 39 13 C. Sainz Williams 37 14 L. Lawson Racing Bulls 36 15 L. Stroll Aston Martin 32 16 E. Ocon Haas 29 17 Y. Tsunoda Red Bull 24 18 P. Gasly Alpine 22 19 G. Bortoleto Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?

Lando Norris necesita ganar dos de las tres carreras restantes para ser oficialmente campeón de Fórmula 1, así que en caso de ganar la próxima carrera, en Las Vegas, puede coronarse oficialmente en Qatar y llegar a Abu Dhabi con todo listo para simplemente festejar.

Lando Norris ganó el GP de Brasil / Getty

Lando Norris es líder del campeonato de pilotos con 390 puntos, mientras que su más cercano perseguidor, Oscar Piiastri, tiene 366. Piastri aspira a un máximo de 449 unidades. Max Verstapen, el otro contendiente, tiene 341 y puede llegar a 424. Esto le abre la oportunidad a Norris para ser campeón incluso sin ganar en las siguientes carreras.

Lando Norris será campeón si gana dos de las tres carreras restantes

Su ventaja, a falta de tres Grandes Premios, le permite incluso ser campeón sin ganar una carrera más; sólo debe hacer podios.

¿Qué pasa si Oscar Piastri gana todas las carreras restantes?

Oscar Piastri ha sufrido un bajón de rendimiento en el peor de los momentos y para coronarse no depende de sus propios resultados. Si ganara los 75 puntos restantes en las carreras convencionales (25 puntos por cada triunfo) y los ocho que da la victoria en carrera sprint, el australiano podría llegar a un máximo de 449 unidades.

Si esto ocurre, Lando Norris necesitaría ser segundo en las tres carreras convencionales, lo cual le daría 54 unidades, y ser tercero en la carrera sprint. Esto le daría 60 unidades, las cuales se sumarían con los 390 puntos que tiene actualmente para arrojar un total de 450.

Si Piastri gana las tres carreras y la sprint, Lando necesita ser segundo en las carreras convencionales y tercero en la sprint de Qatar.

Oscar Piastri, piloto de McLaren / Getty

Esto obliga a Oscar Piastri no sólo a ganar las carreras restantes, sino a rezar para que Lando abandone o quede fuera de los 10 primeros lugares en una de las tres carreras restantes para emparejar la pizarra de puntos.

¿Qué pasa si Max Verstappen gana todas las carreras restantes?

Las opciones de Max Verstappen son más complejas porque está a 49 unidades. Esto significa que sus aspiraciones se pueden terminar oficialmente en Las Vegas si Lando Norris gana y el Red Bull cruza la meta en tercer lugar o en otra posición fuera del podio.

Si se da este escenario, Lando llegaría a 415 puntos, mientras que Max Veratappen llegaría a un máximo 414 si ganara en Qatar –con todo y la sprint– y Abu Dhabi.

Si Max Verstappen ganara todas las carreras restantes, Lando Norris sólo necesitaría hacer 34 puntos, y esto lo lograría finalizado cuarto, e incluso se podría dar el lujo de no sumar puntos en la carrera sprint.

También puede finalizar quinto en las tres carreras restantes, incluida la sprint.

Max Verstappen es el piloto con más victorias en carreras sprint / Getty

Así que todo está a favor para que Lando Norris se convierta en campeón en esta temporada y hacer feliz a McLaren y a las ‘Papaya Rules’.