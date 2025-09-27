Lo que necesitas saber: En septiembre del 2025, Max Verstappen ganó tres carreras; dos F1 y una GT3, además de dos poles.

Max Verstappen es un fuera de serie. Aprovechó el fin de semana sin carrera en Fórmula 1 para hacer su debut y ganar en la Nürburgring Langstrecken-Serie, en el Nürburging Nordschleife. Sí, su primera carrera oficial en un GT3, y por si eso no es suficiente, lo hizo corriendo con un Ferrari.

Mientras en F1 lo vemos correr con un Red Bull, en Nürburging lo vimos dominar de principio a fin con un Ferrari. Lujos que solo se puede dar un piloto de la clase de Verstappen.

Apenas el 13 de septiembre, Max consiguió su licencia A para conducir los GT3, y la que te permite correr en las 24 hrs de Nürburging. Ahora es más que claro que Verstappen quiere extender su dominio al ‘infierno verde’.

Fotografía Verstappen.com

Victoria de Max Verstappen en Nürburgring

Max Verstappen corrió junto a Christopher Lulham la novena ronda del ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie 2025, lo hizo abordo del Ferrari 296 GT3 con el número 31, en representación del Emil Frey Racing.

El primero en tomar el volante fue Verstappen, quién fiel a su estilo se lució en la largada. Arrancó desde el tercer puesto y después de la primera curva se puso en primer lugar, no solo eso, también salió bien librado de un choque. El único problema que tuvo, fue abrir la botella de champagne en el podio.

Después de siete vueltas llegó el turno de Christopher Lulham. Max le dio una ventaja de más de un minuto y al salir a pista mantuvo el primer lugar del neerlandés.

Aunque la carrera estuvo llena de accidentes y tráfico, Lulham mantuvo el primer puesto hasta la última vuelta, y aseguró la victoria del equipo.

Max Verstappen y Chris Lulham / Fotografía @Verstappencom

“¡Fue genial! Durante mis dos primeros turnos, el coche estuvo increíble. Después de la clasificación, sabía que el coche iría bien en pista seca. Todo salió bien en cuanto al tráfico y no cometimos errores graves. Ganar mi primera carrera aquí es increíble“. Dijo Max después de su primera victoria en GT3.

Y por si quieren revivir la victoria de Max Verstappen, acá les dejamos el video completo de la carrera.

https://www.youtube.com/live/RljQy_HIDzc?feature=shared

Max Verstappen en septiembre del 2025

La agenda de Max Verstappen en septiembre del 2025 estuvo llena de velocidad y victorias. Arrancó en Monza llevándose la Pole Position y la carrera, al siguiente fin de semana consiguió su licencia A. Regresó a la F1 para llevarse la pole y la victoria en Azerbaiyán con todo y su Grand Chelem.

Cerró septiembre con su primera victoria en GT3 ¡La verdadera cabra!

Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán