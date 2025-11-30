Lo que necesitas saber: Max Verstappen ganó las ediciones del 2023 y 2024 en el Gran Premio de Qatar

La definición del campeonato de Fórmula 1 se definirá la próxima semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, ya que Max Verstappen y Oscar Piastri terminaron delante de Lando Norris, quien debía ganar el Gran Premio de Qatar para coronarse este fin de semana, sin embargo el piloto británico de McLaren finalizó en la cuarta posición y ahora su ventaja se ha reducido.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 L. Norris McLaren 408 2 M. Verstappen Red Bull 396 3 O. Piastri McLaren 392 4 G. Russell Mercedes 309 5 C. Leclerc Ferrari 230 6 L. Hamilton Ferrari 152 7 K. Antonelli Mercedes 150 8 A. Albon Williams 73 9 C. Sainz Williams 64 10 I. Hadjar Racing Bulls 51 11 N. Hulkenberg Sauber 49 12 F. Alonso Aston Martin 48 13 O. Bearman Haas 41 14 L. Lawson Racing Bulls 38 15 Y. Tsunoda Red Bull 33 16 L. Stroll Aston Martin 32 17 E. Ocon Haas 32 18 P. Gasly Alpine 22 19 G. Bortoleto Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

Max Verstappen llegó a 396 puntos y queda a 12 puntos de Lando Norris, quien tiene 408 unidades. Oscar Piastri ahora tiene 392 unidades y queda a 16 unidades de Lando, de modo que la clasificación mantiene a Lando como líder, pero ahora Max Verstappen es sublíder. La definición del campeonato queda al rojo vivo, así que preparen los corazones para la última carrera del año, pues los nervios estarán a flor de piel.

Carlos Sainz terminó tercero, pero festejó como si hubiera ganado la carrera y es que quién lo hubiera dicho que un Williams terminaría delante del McLaren de Lando Norris.

Gran Premio de Qatar

Top 10 del Gran Premio de Qatar

1. Max Verstappen

2. Oscar Piastri

3. Carlos Sainz

4. Lando Norris

5. Kimi Antonelli

6. George Russell

7. Fernando Alonso

8. Charles Leclerc

9. Liam Lawson

10. Yuki Tsunoda

Error estratégico de McLaren y de las ‘Papaya Rules’

Si el campeonato se ha complicado para los McLaren, es por el propio McLaren. El equipo erró en su estrategia para entrar a pits por aferrarse a las Papaya Rules.

Todos los pilotos y equipos tenían claro que cada juego de neumáticos tenía un ciclo de vida máximo de 25 vueltas, por lo cual era necesario hacer dos paradas en pits para completas las 57 vueltas de la carrera.

Dicho esto, cuando Nico Hulkenberg abandonó la carrera y orilló la entrada del safety car, todos los autos aprovecharon para entrar a pits y cambiar los neumáticos y así ahorrarse una de las paradas obligatorias (la segunda la hicieron en la cuelta 32), pero los únicos que no entraron fueron los McLaren, así que cuando se relanzó la carrera compitieron con neumáticos más desgastados y fueron pan comido para Max Verstappen.

Lando Norris cayó al cuarto lugar por culpa de las Papaya Rules / Getty

Oscar Piastri, que largó desde la pole y tuvo una buena largada, terminó segundo y frustrado por haber perdido el triunfo. “Ya es bastante obvio que debía haber parado antes”.

La razón por la que ambos McLaren esperaron a las vuelta 25 para hacer sus primeras detenciones, en lugar de hacerlo en la séptima vuelta, es por las ‘Papaya Rules’, que se basan en la filosofía de no beneficiar a ninguno de sus pilotos así que finalmente terminó por perjudicar a los dos.

Verstappen le roba la posición a Norris en la largada

Los dos McLaren iniciaron en la primera fila, con Oscar Piastri desde la pole position, y Lando Norris desde el segundo cajón. Max Verstappen inició tercero y superó a Lando, quien tuvo una ligera duda y esto lo aprovechó el piloto de Red Bull, quien fue agresivo con Norris y lo intimidó al colocarse rueda con rueda antes de tomar la primera curva donde ya era dueño del segundo sitio.

Nico Hulkenberg abandona

En la séptima vuelta se ondearon las primeras banderas amarillas de la carrera, tras un contacto de Pierre Gasly con Nico Hulkenberg, quien salió con más daños y tuvo que dejar la carrera.

Esto dejó algunos escombros en la pista, por lo cual ingresó el safety car y por lo tanto muchos autos ingresaron a pits para cambiar neumáticos, entre ellos Max Verstappen, mientras que los dos McLaren se mantuvieron en la pista.

En Qatar, cada juego de neumáticos tienen una vida útil de 25 vueltas, por lo cual cada piloto debe hacer dos paradas en pits, así que esto podría evidenciar una mala estrategia en McLaren.