Lo que necesitas saber:
Max Verstappen está empatado con Oscar Piastri en la lucha por el campeonato
Oscar Piastri fue cuestionado si ayudaría a Lando Norris en la lucha por el campeonato contra Max Verstappen, a lo cual el piloto de McLaren aseguró que no, pues el equipo no dará órdenes a ningún piloto esta vez, algo con lo cual está de acuerdo el volante de Red Bull, quien a su estilo explicó que si él estuviera en el lugar de Piastri mandaría al equipo a la mierda.
Max respondió a lo Max cuando fue cuestionado sobre la filosofía de McLaren de dejar competir a sus dos pilotos, quienes llegan al Gran Premio de Qatar con posibilidades de coronarse.
Verstappen: “Les habría dicho que se fueran a la mierda”
Tanto Verstappen como Piastri están empatados en 366 puntos y 24 unidades por detrás de Lando Norris, el líder del campeonato, por lo tanto Piastri tiene las mismas posibilidades de Verstappen en la pelea del campeonato. “¿Por qué de repente dirías que a Oscar ya no se le permitirá competir contra Norris?”, cuestionó Max, quien explicó que en caso de que a él le pidieran intercambiar posiciones o trabajar para ayudar a Lando, él simplemente los mandaría a volar (pero con otras palabras).
“Si me hubieran dicho eso no habría aparecido, les habría dicho que se fueran a la mierda. Si eres un verdadero ganador y un piloto competente, entonces vas a pelear, incluso si estás atrás, de lo contrario, ¿qué sentido tiene presentarse? De lo contrario, podría fácilmente etiquetarse como un piloto número dos, algo que creo que Piastri no quiere ser”, indicó el neerlandés previo al Gran Premio de Qatar.
Hasta ahora sigue presente el recuerdo de Monza, donde Piastri recibió la orden de cernerle el segundo lugar a Lando Norris después de que éste tuviera una lenta parada en pits y hasta ahora ese capítulo le sigue pesando a la escudería de Woking.
Verstappen: “Que en McLaren tengan libertad de competir”
A Max Verstappen le sirve mucho que Piastri le compita a Lando Norris, quien puede coronarse en Qatar con un triunfo en la carrera principal y un buen resultado en la sprint. Esto hace que Max Verstappen quede obligado a ganar las dos carreras o esperar a que Lando no gane para llegar con posibilidades a la última carrera del año, en Abu DhabI.
“En mi caso, sé que estoy empatado a puntos con Oscar, y aún queda mucho por mejorar, pero creo que debería ser así, que ellos tengan libertad para competir, y ojalá podamos dar una gran batalla hasta el final”, dijo.
Clasificación de pilotos 2025
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|L. Norris
|McLaren
|396
|2
|O. Piastri
|McLaren
|374
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|371
|4
|G. Russell
|Mercedes
|301
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|226
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|152
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|140
|8
|A. Albon
|Williams
|73
|9
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|51
|10
|N. Hulkenberg
|Sauber
|49
|11
|C. Sainz
|Williams
|49
|12
|O. Bearman
|Haas
|41
|13
|F. Alonso
|Aston Martin
|42
|14
|L. Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|E. Ocon
|Haas
|32
|17
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|32
|18
|P. Gasly
|Alpine
|22
|19
|G. Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0