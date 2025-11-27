Lo que necesitas saber: Aún hay 58 puntos en juego en lo que resta de la Temporada 2025 de la Fórmula 1.

Definitivamente la doble descalificación de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas puso la pelea por el Campeonato de Pilotos al rojo vivo. Y ahora que Oscar Piastri y Max Verstappen están empatados con 366 puntos en el segundo lugar, el australiano ya le advirtió a McLaren que NO piensa ayudar a Lando Norris.

Eso solo quiere decir una cosa, nos espera una carrera muy interesante en el Gran Premio de Qatar ¿Lo mejor de todo? Se corre la última Sprint de la temporada. Ahora más que nunca, esos puntos valen oro.

Piastri no ayudará a Lando Norris en Qatar

Oscar Piastri ya dijo que no va ayudar a Lando Norris en la lucha por el Campeonato. Según sus declaraciones previas a la carrera en Qatar, McLaren habló con él para pedirle jugar ‘en equipo’ y evitar que Max Verstappen de la sorpresa y les arrebate el campeonato.

Aunque la idea del equipo era favorecer a Lando y que Oscar fuera una especie de ‘escudero’ deteniendo a Max. Por lo que Piastri traerá de vuelta las ‘Papaya Rules’, esas que les permiten correr libre a ambos pilotos, siempre y cuando no se toquen entre ellos. Las mismas que McLaren apoyó cuando el mismo Piastri era líder del campeonato y Norris intentaba quedarse con el liderato.

“Hemos tenido una discusión muy breve sobre ello (ayudar a Lando) y la respuesta es no. Sigo empatado en puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas salen como quiero, así que así es como jugaremos”.

Oscar Piastri y Lando Norris / Getty Images

Mientras Piastri fue líder en el Campeonato de Pilotos, McLaren siempre ‘apoyo’ la lucha interna entre sus pilotos. Nunca le pidió a Lando jugar a favor de su compañero, por el contrario, animaban que ambos pelearán por el primer lugar.

Sin embargo, ahora que se complicó todo y falta de dos carreras + una sprint, quieren asegurar el campeonato. Aunque tendrán que hacerlo de forma individual; el garaje ’81’ trabaja por sus propios intereses, tal como el garaje ‘4’ lo ha hecho en las últimas carreras.

¿Lo raro? Según Andrea Stella no tienen la intención de dar ordenes de equipo ni favorecer a un piloto sobre otro. Algo que no coincide con lo que dijo Piastri.

“No hay razón para hacerlo. Siempre hemos dicho que, mientras las matemáticas no digan lo contrario, dejaremos que los dos pilotos luchen por su oportunidad de lograr la victoria final, y así será en Qatar”. Declaró en una entrevista publicada por McLaren.

Veremos si Piastri mantiene esa posición en caso de que haya una orden de equipo de cederle la posición a Norris en plena carrera.

¿Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón?

Oscar Piastri no solo necesita ganar las dos carreras que restan + la sprint, también depende de que Lando Norris quede en cuarto lugar o peor en los dos Grandes Premios y que acabe mínimo tercero en la sprint. El chiste es que no sume más de 424 puntos al final.

Y como si eso no fuera suficiente, debe cuidarse de Max Verstappen, quien también está en la pelea y es sin duda, el rival más complicado.