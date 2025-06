Lo que necesitas saber: En Nascar los autos que son arrastrados por grúas pueden volver a la competencia tras una reparación y revisión en pits

El automovilismo en México se expande. Por primera vez en la historia, la Nascar Cup, la categoría de automovilismo más importante en Estados Unidos, viene a nuestro país y gran medida esto se debe al boom que representó Checo Pérez en Fórmula 1. El hecho de ver al Autódromo Hermanos Rodríguez totalmente lleno cada año y la forma en la que Pérez se convirtió en un referente del deporte de México, llamó la atención de Nascar, que cuenta con su propio piloto mexicano, Daniel Suárez, quien en 2025 ha tomado la estafeta en el año sabático de Checo.

En México muchos aficionados que vienen de Fórmula 1 le entrarán al mundo de Nascar por primera vez y tal vez tengan dudas sobre cómo es una carrera en Nascar Cup. Si tú eres parte de este grupo, entonces has llegado al lugar correcto, pues Juan Carlos Casco nos ha ayudado a despejar algunos aspectos para que le saques provecho no sólo a la carrera de Nascar Cup en México, sino a cualquier carrera en general dentro del mundo de Nascar.

El auto de Daniel Suárez en Nascar Cup

¿Quién es Juan Carlos Casco?

Juan Carlos Casco es quien narra las carreras de Nascar en México para Fox Sports, junto con su ‘partner’ Ricardo ‘El Pato’ Galindo. Además, Juan Carlos es director del podio del Gran Premio de México de Fórmula 1 y también ha sido director de pista, así que en esto del automovilismo le sabe un montón, y lo mejor es su estilo ameno, coloquial y didáctico.

“Tenemos una química de 10 años. Yo era director de carrera cuando él era piloto. Yo era el señor autoridad y en alguna ocasióin me tocó tocó castigarlo por cositas. Nunca fue un mal piloto, pero por llegar tarde a una junta, perdió su posición de arrancada, por ejemplo. Desde hace 10 años tratamos de que la gente aprenda, porque sabemos que NASCAR no es como la Fórmula 1”, nos compartió antes de comenzar con la cátedra.

Ricardo ‘El Pato’ Galindo y Juan Carlos Casco

¿Cómo es la calificación en una carrera de Nascar Cup y XFinity?

Vamos a ver. Número uno: son muchos autos. Recordemos que vamos a correr con alrededor de 36 autos en Cup y 40 para la Xfinity. Entonces, al ser muchos autos puede ser difícil hacer una vuelta rápida.

¿Qué es lo primero que hace NASCAR? Va a dividirlos en dos grupos, grupo A y grupo B, y va a sacarlos a dar vueltas por 20 minutos cada grupo. Y a partir de ahí, los mejores cinco de cada grupo se van a sumar a una última qualy, que es la que va a determinar a los 10 primeros lugares.

Entre esos diez vamos a pelear por las diez primeras posiciones de la parrilla. Entonces vamos a ver un formato donde van a salir dos tandas de 20 minutos, después vamos a ver una última tanda de 10 minutos para determinar quién es quien se lleva la pole position.

Daniel Suárez con la pole position

¿Cómo es el protocolo previo al inicio de una carrera en Nascar Cup?

Eso es otra cosa que la gente que vaya al Autódromo Hermanos Rodríguez va a poder ver, especialmente la gente de la zona verde, de las gradas 1 y 2, que van a poder ver todo ese protocolo.

Vamos a ver cómo presentan a los pilotos, vamos a ver el protocolo del himno de los Estados Unidos y el himno de México. Vamos a tener los dos himnos también, que eso es una cosa muy interesante, además del llamado a los pilotos a encender sus motores. Si ustedes han escuchado un Fórmula 1, multipliquen el sonido por seis o por ocho y eso es a lo que suena un NASCAR. ¡Es brutal! Entonces van a escuchar un auténtico canto de sirenas y les aseguro que va a ser muy emocionante.

¿Cómo es el arranque de una carrera en Nascar Cup?

Es diferente a Fórmula 1, que inicia con los autos detenidos. En NASCAR los autos arrancan en movimiento, son rolling starts. En México va a ser muy importante la forma en la que los acomoden, especialmente en la zona del estadio porque va a venir una curva muy muy lenta y complicada para acelerar, así que el grupo ya tiene que venir prácticamente compactado desde ahí.

Entonces, formaditos de dos en dos, como en la escuela, el ritmo de la arrancada la determina el piloto que tiene la primera posición. Van todos formados, acelerando a una velocidad moderada, de alrededor de 60 kilómetros por hora y llegando a la recta principal, ahora sí será el momento en que salga la bandera verde y tengamos máxima velocidad.

Una carrera de Nascar se divide en tres segmentos… ¿Por qué?

Por el público. NASCAR siempre busca que el público vea más. El ganador de primero y segundo segmento obtiene 10 puntos extra en el campeonato y un punto de playoffs, entonces los pilotos pelean por cada al finalizar cada segmento.

Asó que los pilotos, al finalizar cada segmento, pelean por la bandera de cuadros como si estuvieran peleando por la carrera. La gente de NASCAR busca tener tres veces la emoción de ver a los pilotos peleando por la bandera de cuadros.

¿Qué pasa en cada segmento?

Segmento 1: Los pilotos empiezan a entender cómo está funcionando su auto, te estableces y peleas hasta el final por la bandera a cuadros

Segmento 2: Aquí ya estás planeando lo que vas a hacer para el resto de tu carrera y te tiene que catapultar para que el tercero salga bien. Es un segmento sumamente estratégico.

Segmento 3: Aquí es donde todos dejan de ser amigos, es cuando tenemos que ir por todas las canicas. Es ese segmento donde hay que tirarse con todo, es el segmento más agresivo y es el segmento donde vamos a ver más banderas amarillas. Al principio tal vez nos ayudamos, tal vez vamos en grupito, tal vez vamos en tándem. Ahora pasas tú, ahora te dejo pasar a ti, pero aquí ya no porque deciden las posiciones de la carrera.

Daniel Suárez en Nascar Cup

¿Cuántas paradas en pits se hace en Nascar Cup?

Habitualmente la idea es tener una parada de pits intermedia en cada segmento y una parada de pits al final de cada uno, así que esperaría al menos en la carrera de la Ciudad de México cinco paradas de pits.

Veremos también cómo es el tema de la degradación de neumáticos y el consumo de combustible, creo que no van a ser tantos. Si no tenemos tanta degradación, los equipos van a tratar de mantener los autos en la pista para no perder tanto tiempo en la calle de pits.

Parada en pits en Nascar Cup / Getty

¿Por qué un auto puede volver a competencia después de un choque o pinchadura?

NASCAR en ese sentido es muy permisiva, siempre y cuando el auto sea revisado. Después de que un auto tiene un incidente, va a la zona de los pits y en la zona de los pits ustedes van a ver gente vestida con unos overoles de Nomex blancos que tienen la palabra ‘oficial’. El oficial va a hacer una revisión muy rápida visualmente de cómo se encuentra el auto que llega a la calle de pits y va a decidir si el auto es seguro.

Al final, si el auto no representa un peligro para el piloto que está adentro y para los demás autos que se encuentran circulando, puede continuar en la carrera.

El auto de Daniel Suárez en Nascar Cup / Getty

Si NASCAR determina que el piloto que va en la pista está siendo peligrosamente lento, le marcan una bandera negra donde le indican que tiene que salir. Recuerden que también hay un protocolo de ‘minimum speed’: Hay que cumplir una velocidad mínima para poder estar en la pista.

¿Qué otra pregunta te gustaría que te respondiera Juan Carlos Casco sobre Nascar?