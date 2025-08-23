Lo que necesitas saber:

Pato O'Ward se llevó la victoria en Milwaukee en la temporada 2024 de la IndyCar.

Pato O’Ward y la IndyCar regresan a la actividad en Milwaukee. Después de que una falla en su auto le quitó las posibilidades de pelear por la victoria en Portland, Patito tiene la oportunidad de sumar puntos y registrar su mejor temporada en la categoría.

Tristemente, sus posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato se esfumaron y Alex Palou, a falta de dos carreras para el final de temporada, consiguió su cuarto campeonato.

Pato O'Ward en Milwaukee
Pato O’Ward en Milwaukee / Fotografía @ArrowMcLaren

Parrilla de salida de Milwaukee IndyCar

Pato O’Ward saldrá tercero en Milawaukee, marcó un tiempo de 45.0894 que, solo fue superado por el campeón vigente Alex Palou que se llevó la Pole y David Malukas, quien saldrá segundo. El regiomontano tendrá la oportunidad de buscar no solo la victoria, también quitarse el mal sabor de boca que le dejó Portland.

  1. Alex Palou
  2. David Malukas
  3. Pato O’Ward
  4. Scott McLaughlin
  5. Scott Dixon
  6. Will Power
  7. Kyle Kirkwood
  8. Josef Newgarden
  9. Conor Daly
  10. Christian Rasmussen

Pato O’Ward busca su mejor temporada en la IndyCar

En Portland, Pato O’Ward apenas logró sumar 6 puntitos, por lo que se mantiene segundo en el campeonato con 475 puntos. Sin embargo, aún está por debajo de los 481 puntos que consiguió en el 2021, año en el que terminó tercero.

Por lo que necesita sumar más de 6 puntos en Milwaukee y Nashville para mejorar su propia marca. Al menos de que ocurra una desgracia como la de Portland, Pato podría firmar su mejor temporada en el 2025, ya que con dos carreras por delante, es muy probable que sume más de los 6 puntos que necesita.

Campeonato de la IndyCar

  • Alex Palou: 626 puntos
  • Pato O’Ward: 475 puntos
  • Scott Dixon: 411 puntos
  • Christian Lundgaard: 398 puntos
  • Kylie Kirkwood: 387 puntos

Horarios para ver a Pato O’Ward en la carrera de Milwaukee de la IndyCar

Ahora sí viene lo bueno. La carrera en Milwaukee se correrá el domingo 24 agosto a las 13:00 hrs, tiempo de México y será transmitida por ESPN y Disney +. La clasificación será un día antes, el sábado 23 en el mismo horario.

En total se correrán 250 vueltas en el óvalo del Milwaukee Mile. Pato O’Ward tiene muuuy buenos recuerdos ahí, tan solo en el 2024 se llevó la victoria.

SesiónDíaHoraTV y Streaming
CalificaciónSábado 23 de agosto13:00 hrsESPN y Disney+
CarreraDomingo 24 de agosto13:00 hrsESPN y Disney+

Así va la temporada de Pato O’Ward en la IndyCar 2025

FechaCarreraCalificaciónResultado
1St. Petersburgo2311
2Thermal Club12
3Long Beach913
4Alabama86
5GP Indianapolis82
6Indy 50033
7Detroit187
8Illinois32
9Road America1117
10Mid-Ohio155
11Iowa 151
12Iowa 295
13Toronto101
14Laguna Seca24
15Portland225

¡Subcampeón! Pato O’Ward firma su mejor temporada en la historia de la IndyCar

