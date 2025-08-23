Lo que necesitas saber: Pato O'Ward se llevó la victoria en Milwaukee en la temporada 2024 de la IndyCar.

Pato O’Ward y la IndyCar regresan a la actividad en Milwaukee. Después de que una falla en su auto le quitó las posibilidades de pelear por la victoria en Portland, Patito tiene la oportunidad de sumar puntos y registrar su mejor temporada en la categoría.

Tristemente, sus posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato se esfumaron y Alex Palou, a falta de dos carreras para el final de temporada, consiguió su cuarto campeonato.

Pato O’Ward en Milwaukee / Fotografía @ArrowMcLaren

Parrilla de salida de Milwaukee IndyCar

Pato O’Ward saldrá tercero en Milawaukee, marcó un tiempo de 45.0894 que, solo fue superado por el campeón vigente Alex Palou que se llevó la Pole y David Malukas, quien saldrá segundo. El regiomontano tendrá la oportunidad de buscar no solo la victoria, también quitarse el mal sabor de boca que le dejó Portland.

Alex Palou David Malukas Pato O’Ward Scott McLaughlin Scott Dixon Will Power Kyle Kirkwood Josef Newgarden Conor Daly Christian Rasmussen

Pato O’Ward busca su mejor temporada en la IndyCar

En Portland, Pato O’Ward apenas logró sumar 6 puntitos, por lo que se mantiene segundo en el campeonato con 475 puntos. Sin embargo, aún está por debajo de los 481 puntos que consiguió en el 2021, año en el que terminó tercero.

Por lo que necesita sumar más de 6 puntos en Milwaukee y Nashville para mejorar su propia marca. Al menos de que ocurra una desgracia como la de Portland, Pato podría firmar su mejor temporada en el 2025, ya que con dos carreras por delante, es muy probable que sume más de los 6 puntos que necesita.

Campeonato de la IndyCar

Alex Palou: 626 puntos

Pato O’Ward: 475 puntos

Scott Dixon: 411 puntos

Christian Lundgaard: 398 puntos

Kylie Kirkwood: 387 puntos

Horarios para ver a Pato O’Ward en la carrera de Milwaukee de la IndyCar

Ahora sí viene lo bueno. La carrera en Milwaukee se correrá el domingo 24 agosto a las 13:00 hrs, tiempo de México y será transmitida por ESPN y Disney +. La clasificación será un día antes, el sábado 23 en el mismo horario.

En total se correrán 250 vueltas en el óvalo del Milwaukee Mile. Pato O’Ward tiene muuuy buenos recuerdos ahí, tan solo en el 2024 se llevó la victoria.

Sesión Día Hora TV y Streaming Calificación Sábado 23 de agosto 13:00 hrs ESPN y Disney+ Carrera Domingo 24 de agosto 13:00 hrs ESPN y Disney+

Así va la temporada de Pato O’Ward en la IndyCar 2025