Lo que necesitas saber: Red Bull iniciará por primera vez una temporada sin Helmut Marko y Christian Horner

La salida de Checo Pérez a finales del 2024 forma parte de los errores más grandes en la historia de Red Bull en Fórmula 1, aunque el mayor pecado del equipo austriaco es el hecho no de haber fichado a Carlos Sainz para la temporada 2025, de acuerdo con un listado hecho por el medio británico de The Race.

Helmut Marko, antiguo asesor de Red Bull, es tal vez el principal responsable de las peores decisiones y gestión de los pilotos en la historia de la escudería. Muchos de ellos están triunfando en otros equipos, mientras que Red Bull sufre desde hace tiempo con el compañero de Max Verstappen, pero también ha visto desfilar a varios pilotos en su equipo filial, Racing Bulls (antes Toro Rosso y AlphaTauri).

Los 5 peores errores en la historia de Red Bull

Hay mucha tela de donde cortar en la historia de esta escudería y los cambios continúan en la alineación de sus pilotos para 2026, con la llegada de Arvid Lindblad a Racing Bulls y el ascenso de Isack Hadjar a Red Bull, que conlleva el hecho de mandar a la congeladora a Yuki Tsunoda, y solo el tiempo dirá si alguna de estas decisiones entra en el listado de las peores decisiones.

5- Cortar a Pierre Gasly en 2019 a media temporada

El problema no era Pierre Gasly. Desde 2019 el equipo ya tenía problemas con la gestión del segundo asiento, pues el francés ganó carreras con AlphaTauri, además de podios con Alpine, pese a las limitantes de ambos equipos. Despedirlo a media temporada en 2019, fue una decisión precipitada:

“Deshacerse de él después de solo media temporada fue demasiado apresurado y ha envejecido mal con las actuaciones de Gasly en otros lugares, además de la comprensión gradual de que los autos de Red Bull han sido el problema tanto como los pilotos”, dice la crítica de Scott Mitchell-Malm.

Pierre Gasly en Red Bull / Facebook de Pierre Gasly

4- Brendon Hartley en Toro Rosso

Toro Rosso acudió al neozelandés para cubrir las últimas cuatro carreras del 2017, tras la salida de Carlos Sainz. El problema es que Brendon Hartley tenía casi seis años alejado de Fórmula 1, tras ser despedido de la misma familia Red Bull.

Aún así tuvo un contrato para ser titular durante la temporada completa del 2018, en el cual sólo obtuvo cuatro puntos y fue aplastado por su compañero de equipo, Pierre Gasly. Apostar por un piloto alejado de la Fórmula 1 sólo evidenció que la producción de pilotos en la academia de Red Bull no estaba funcionando, además tuvo constantes enfrentamientos con Helmut Marko. “Fue una decisión inusual y una solución provisional”.

Brendon Hartley en Toro Rosso / Facebook de Brendon Hartley

3- La apuesta por Liam Lawson en Red Bull

Su aventura como piloto de Red Bull sólo duró dos Grandes Premios, lo cual evidenció que la decisión de cortar a Checo Pérez en 2024 fue errónea. Lawson no estaba preparado para ser compañero de Max Verstappen y se sabía porque no tenía una sola temporada completa en Fórmula 1. La decisión más lógica era subir a Yuki Tsunoda, que tenía más experiencia.

Elegir a Liam Lawson fue una decisión tan errónea como haberlo despedido en solo dos Grandes Premios, pero según The Race, su salida al menos estuvo bien justificada, así que cortarlo fue un acierto, en realidad. “Estuvo tan mal en sus primeros dos fines de semana de carrera que quizás fue necesaria una rápida corrección del rumbo”.

Liam Lawson en Red Bull / Facebook de Red Bull

2- La apuesta por Nyck de Vries

Red Bull tenía en su academia a Liam Lawson listo para dar el salto a Fórmula 1, pero Helmut Marko se precipitó al fichar a Nyck de Vries para AlphaTauri, después de un debut sorprendente en Monza, con Williams, donde sustituyó a Alex Albon.

Nyck, que tuvo ofertas de otros equipos, fue despedido después de 10 Grandes Premios en los que no pudo sumar puntos y Helmut Marko consideró que contratar al piloto neerlandés fue su peor error al frente de la organización.

Nyck de Vries en AlphaTauri / Facebook Visa Cashapp RB

1- No fichar a Carlos Sainz en 2024

A inicios del 2024 Ferrari anunció que no renovaría el contrato de Carlos Sainz, tras haber llegado a un acuerdo con Lewis Hamilton, lo cual convirtió a Sainz en el piloto más atractivo en el mercado de pilotos y Red Bull pudo contratarlo, pero descartó la idea casi de inmediato para renovar por dos años más a Checo.

Sin embargo, Checo fue despedido a finales de ese año y Red Bull tuvo que pagarle decenas de millones de dólares por no cumplir con el contrato, y finalmente apostó por Liam Lawson y todos sabemos que esa apuesta fue la peor.

Carlos Sainz en su etapa con Toro Rosso / Facebook Carlos Sainz

Se dice y se cuenta que Red Bull descartó a Sainz para evitar escenarios que pudieran incomodar a Max Verstappen, con quien tuvo diferencias en Toro Rosso. “Fue una estupidez descartar rápidamente a un ganador de carreras comprobado”. No haber contratado a Sainz le costó a Red Bull pagarle millones a Checo, despedir a Liam Lawson y a Yuki Tsunoda, además del campeonato de constructores del 2025 y “todavía está pagando esa decisión, en más de un sentido”.