Lo que necesitas saber: Checo Pérez compitió cuatro años con Max Verstappen en Red Bull

Red Bull tiene al mejor piloto de la actualidad, en Max Verstappen y casi lo pierden en 2025. Tenía al mejor diseñador e ingeniero de la historia de Fórmula 1 con Adrian Newey, una dirección ambiciosa con Christian Horner, además del equipo de ingeniería y estrategia más completo de la parrilla. El equipo lo tenía todo como para dominar el Gran Circo durante una década, según Checo Pérez, sin embargo, todo se vino abajo entre 2024 y 2025.

Checo tiró este y otros factos en Cracks Podcast, donde repasó detalles de lo más importante de su carrera desde que era pequeño hasta su nueva y última aventura en Cadillac, y aquí te va nuestra selección.

Checo advirtió a Christian Horner sobre Liam Lawson, Yuki…

Checo Pérez había dado algunos detalles de su despedida con Christian Horner, el entonces director del equipo. En EXMA, por ejemplo, indicó que se acercó con Horner, a quien agradeció y a la vez advirtió: “Muchas gracias por todo; lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí”.

Esta vez detalló que le preguntó a Horner qué iba a hacer cuando Liam Lawson, su reemplazo, no funcionara.

En mi despedida con Christian le digo:

–¿Y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam?

–Está Yuki–, respondió Horner.

–¿Y qué va a suceder cuando…

–Tenemos muchos pilotos

–Los vas a usar a todos– dijo Checo.

–Sí, ya sé

Hasta ahora son tres los pilotos a los que ha acudido Red Bull para tratar de llenar el vacío que dejó Checo: Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar.

Checo Pérez sobre su despedida con Horner

Christian Horner y su despedida con Checo

Red Bull se destruyó

Red Bull ha perdido personal valioso en todas su áreas en el fuego cruzado de la guerra interna entre Christian Horner y Helmut Marko, quienes quedaron fuera de la organización en 2025. Se espera que la fuga de talento siga su curso en 2026.

“Teníamos el mejor equipo desafortunadamente todo se destruyó. Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte yo creo, y desafortunadamente todo terminó”, indicó Checo Pérez

Red Bull cambió mi vida

La forma en la que se dio la salida de Checo no fue la mejor y Red Bull ha sido criticado por ello, sin embargo, el mexicano indicó que mantiene una buena relación con los directivos e incluso hasta con el accionista mayoritario, Chalerm Yoovidhya

“Le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí. Y yo creo que estamos tanto ellos como yo agradecidos por haber sido parte de Red Bull. Tengo una relación increíble con todos, con Chalerm hablo una vez por semana. Así es la vida, al final es con base a resultados, pero siempre hay que ser agradecidos y estoy muy agradecido con Red Bull porque me cambió la vida”.

Checo Pérez sobre Red Bull

Max Verstappen se transforma en el auto

Checo recordó el Gran Premio de Brasil de 2022, cuando Max Verstappen ignoró la orden de intercambiar posiciones con Pérez en la última vuelta, pero mantiene una buena relación con él.

“Max es una excelente persona pero algo pasa cuando está arriba del coche, se transforma, es otra persona. Max es un piloto súper fuerte mentalmente, tiene un talento impresionante, está muy enfocado y es una fuerza muy grande para el equipo y es un gran líder.

“Lo malo creo que es su carácter. Cuando las cosas se le voltean le cuesta lidiar con ello, como lo que pasó en Barcelona. Se bloquea. Tiene esa parte, pero también creo que no sería Max si no la tuviera”.

Checo Pérez con Max Verstappen / IG Checo Pérez

El peor trabajo de la F1 es ser compañero de Max Verstappen

Checo ha sido el piloto que más tiempo ha compartido garaje con Max Verstappen, con cuatro años y casi 200 Grandes Premios. Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Pierre Gasly no pudieron completar una temporada completa, por lo cual el mexicano consideró que el segundo asiento de Red Bull es el trabajo más complejo en Fórmula 1.

“Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado. Ya ser compañero de Max es muy difícil pero serlo en Red Bull es el peor trabajo que hay en Fórmula 1. Y empecé a tener resultados y todo mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento”.

Checo con Max Verstappen

Checo regresa a F1 por sus hijos

Difícilmente habrá más podios para Checo Pérez en su regreso a Fórmula con Cadillac, pero parte de la decisión de volver a las pistas es por sus hijos, especialmente por Sergio, su hijo mayor.

“Mis hijos han sido una parte muy importante de que regrese. A Checo (su hijo mayor) especialmente le dolió muchísimo como fue la salida de Red Bull, entonces quería que regresara”

“Me encantaría retirarme con Cadillac dejándolo como un equipo potente. Tomará tiempo pero tenemos creo todos los ingredientes para este equipo sea uno de los más grandes en la Fórmula 1 en los próximos años”.

Las redes sociales son una trampa

Checo ejemplificó con sus hijos lo pliegos que pueden ser las redes sociales, donde la vida es perfecta.

“Las redes sociales creo que son algo muy malo para la sociedad, especialmente para las nuevas generaciones. Hay mucha competencia, todos tenemos una ‘vida perfecta’ en las redes y creo que eso no es la vida.

“Veo con mis hijos lo difícil que es que se animen a fracasar, a tener un error porque todos están listos para juzgarlos. Aléjense de las redes sociales, todo es falso, esa no es la vida real”.