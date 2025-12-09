Lo que necesitas saber: Helmut Marko llegò a Red Bull en 2005

Helmut Marko está fuera de Red Bull. La propia escudería de Fórmula 1 confirmó el final de la era del polémico austriaco de 82 años de edad, quien permaneció en el equipo durante más de 20 años y quien fue responsable del descubrimiento y desarrollo de Max Verstappen, además de otras figuras importantes en la historia del equipo, como Adrian Newey.

“Gracias, Helmut. Hemos logrado todo lo que soñamos juntos. Te estaré eternamente agradecido por creer en mí”, se despidió Max Verstappen.

Helmut Marko queda fuera de Red Bull

Red Bull hace oficial la salida de Helmut Marko

Aunque se decía que el anuncio sobre la salida de Helmut Marko se realizaría al final del año, Red Bull hizo oficial su salida a través de una declaración de Laurent Mekies, director del equipo y quien tomó el lugar de Christian Horner.

“Es una noticia muy triste que Helmut no esté dejando. Ha sido una parte integral de nuestro equipo y de todo el programa de carreras de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, este es el final de un capítulo notablemente exitoso. Su partida dejará un vacío y de verdad lo extrañaremos”, indica el comunicado.

Helmut Marko se va de Red Bull

¿Por qué se va Helmut Marko?

Helmut Marko había indicado después del Gran Premio de Abu Dhabi que sostendría conversaciones con los altos dirigentes de Red Bull para definir su futuro y finalmente se ha manejado como una decisión propia del asesor de 82 años.

Sin embargo, su salida se ve empañada por una serie de decisiones unilaterales en los fichajes de pilotos Arvid Lindblad y Alexander Dunne, y de los cuales los dirigentes del equipo no tenían conocimiento, po lo cual tuvieron que soltar una buena cantidad de dinero para romper el acuerdo con el segundo piloto.

Se entiende que Red Bull también busca una nueva estructura, más limpia y más orgánica y en la que los dirigentes puedan recuperar el control de la organización.

Helmut Marko deja 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos en 417 Grandes Premios.